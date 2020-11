Nawet 350 tysięcy kont Spotify zhakowanych. Czy jesteś jedną z ofiar?

Ludzie niczego się nie uczą.

Wielu użytkowników nie wie, że ich konto było przejęte

Serwisy technologiczne i eksperci ds. bezpieczeństwa od lat przestrzegają internautów przed korzystaniem z identycznych haseł w obrębie różnych kont. Nie ma absolutnie żadnego argumentu przeciwko ustalaniu unikalnych kluczy zabezpieczeń, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że oferta darmowych i bezpiecznych menadżerów haseł jest kolosalna, a doskonałe narzędzie tego rodzaju oferuje nawet Google Chrome. Mimo tego, wiele osób "wie lepiej", co prowadzi do sytuacji podobnych do tej, jaka ma miejsce na platformie Spotify.Cyberprzestępcy próbowali uzyskać dostęp do kont Spotify , korzystając przy tym z bazy 380 milionów rekordów, zawierających dane logowania wykradzione z innych serwisów w ramach różnych wycieków. Baza została utworzona w celu wykradania kont z tej i innych usług, na podstawie danych udostępnianych za darmo przez innych przestępców. O jej istnieniu donieśli przedstawiciele VPN Mentor.Eksperci ds. bezpieczeństwa z VPN Mentor opublikowali raport, w którym sugerują oni, że dane logowania pozwoliły przejąć łącznie od 300 do nawet 350 tysięcy kont w najpopularniejszym na świecie serwisie udostępniającym muzykę na żądanie. Wiele osób nie było świadomych, że obcy ludzie ich kosztem słuchali muzyki, inni nabrali podejrzeń, gdy na ich kontach zaczęły się pojawiać podejrzane playlisty.