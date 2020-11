Odkurzacz jak szpieg. Nie ma mikrofonu, a może podsłuchiwać

Otoczenie jednej z prób podczas eksperymentu / foto. Sriram Sami z Uniwersytetu Maryland @ techxplore



Inteligentne roboty sprzątające orientują się w swoim otoczeniu nie tyle dzięki kamerom, co metodzie przypominającej radar. LiDAR działa na podobnej zasadzie wysyłania fal i rejestrowania powracającego odbicia, co można interpretować jako obiekty. Jednak zamiast mikrofal używanych w radarze, LiDAR wykorzystuje laser. To częsta metoda mapowania 3D w wielu dziedzinach. No dobrze, ale co ma wspólnego z naszym tematem? Dźwięk przenosi się jako drgania ośrodka, w naszym przypadku powietrza. Tak naprawdę drgają też wszystkie elementy dookoła, tylko w naprawdę minimalnym stopniu. Jeśli dysponować by odpowiednio czułym sprzętem, to można uzyskać dźwięk w taki sposób, choć naturalnie sygnał z odkurzacza daleki będzie od audiofilskiego.



Naukowcy z wydziału informatyki Uniwersytetu Maryland wraz z Junem Hanem z Uniwersytetu w Singapurze opisali swoje badania na łamach techxplore. Postanowili sprawdzić, czy mogą podsłuchać otoczenie dzięki włamaniu się do robota odkurzającego. Zapewne na początku próba wykonania czegoś takiego wyda wam się bezsensowna. Przecież smart odkurzacze nie mają mikrofonów. Tak, ale dźwięk można zarejestrować dzięki zupełnie innemu systemowi.

Sztuczna inteligencja rozpoznała mowę przez "radar" odkurzacza



Bez sprawnego oprogramowania, sygnał dźwiękowy byłby bezużyteczny / foto. Sriram Sami z Uniwersytetu Maryland @ techxplore

Naukowcy włamali się do robota odkurzacza i przesyłali dane przez WiFi do komputera bez negatywnego wpływania na nawigację. Później przeprowadzili eksperymenty z dwoma źródłami dźwięku - ludzkim głosem wypowiadającym liczby puszczonym na głośnikach komputera oraz włączonymi różnymi programami telewizyjnymi z soundbaru. Gdyby LiDAR w robocie sprzątającym działał dokładnie tak samo dobrze jak szpiegowskie mikrofony laserowe stosowane od dziesięcioleci (nakierowuje się wiązkę na bardzo gładkie powierzchnie), to uczeni na pewno usłyszeli by wystarczająco dobry dźwięk. W tym wypadku nie było tak łatwo, ale dla chcącego nic trudnego.Wykorzystano odbicia wiązki od kosza na śmieci, kartonu, pojemnika po jedzeniu na wynos czy plastikowej torby. Rzeczy, które najpewniej znajdzie się często na podłodze. Naukowcy przepuścili sygnały przez oprogramowanie LidarPhone wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji nauczone rozpoznawać ludzką mowę i sekwencje muzyczne z programów telewizyjnych. W obu przypadkach uzyskano dopasowanie na poziomie 90 proc. Jeśli dopracować by oprogramowanie czy użyć w przyszłości jeszcze lepszych modułów LiDAR, to kto wie, może idealny podsłuch będzie możliwy.Jeśli któryś z cyberprzestępców uzyskał by dostęp do podobnych danych, to przetworzenie informacji, aby wydobyć mowę byłoby trudne, ale nawet już sama wielkość i układ pomieszczeń mogłyby wiele powiedzieć o stylu życia i zamożności mieszkańców. Naukowcy zwrócili uwagę na konieczność lepszego zabezpieczania robotów sprzątających.Źródło i foto: Uniwersystet Maryland @ techxplore / Foto tytułowe: Pexels