Jeśli Twoje hasła są na tej liście, natychmiast je zmień

Najgorsze hasła 2020 roku

Fragment listy najgorszych haseł 2020 roku. | Źródło: NordPass

Sięgnij po menedżer haseł

Mimo tego, że w sieci i poza nią coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie danych, wiele osób wciąż ignoruje zalecenia w tej kwestii i nie stosuje żadnych środków ostrożności, które miałyby ochronić ich własne dane. Zabezpieczanie kont w przeróżnych internetowych serwisach z pomocą tych samych prostych haseł to nadal powszechna praktyka, co doskonale pokazuje najnowszy ranking firmy NordPass – ranking najgorszych haseł 2020 roku.Jak można było się spodziewać, tegoroczna lista najgorszych haseł nie różni się za bardzo od podobnych list publikowanych w poprzednich latach. Na jej szczycie znalazły się takie klasyki jak 123456, 123456789, password czy 12345678. Jedyną nowością wśród pierwszej trójki jest hasło picture1. Poza picture1 wszystkie wymienione wcześniej hasła można by złamać w mniej niż sekundę.Inne popularne hasła, które trafiły do rankingu, to między innymi 111111, qwerty, OOOOOO, iloveyou, abc123 czy 666666. Pełną listę najgorszych haseł tego roku znajdziecie na stronie NordPass . Jeśli korzystacie z któregokolwiek z nich, natychmiast je zmieńcie.Obecnie każdy posiada konta w co najmniej kilkudziesięciu witrynach, zatem hasła do nich wszystkich, a już zwłaszcza zróżnicowane, trudne i długie trudno byłoby spamiętać. W związku z tym wykorzystywanie tych samych haseł w przypadku różnych kont można by zrozumieć, gdyby nie fakt, że na rynku dostępne jest całe mnóstwo menedżerów haseł . Te nie dość że potrafią przechowywać wszystkie nasze hasła, to mogą je generować, gdy istnieje taka potrzeba.Jeżeli nie zamierzacie sięgać po menedżera haseł, powinniście przynajmniej zastosować się do kilku rad – wówczas zredukujecie ryzyko, że ktoś włamie się na wasze konta i wykradnie cenne dane lub, co gorsza, pieniądze. Przede wszystkim, nigdy nie używajcie tych samych haseł na wielu kontach. Po drugie każde z Waszych haseł powinno zawierać co najmniej 12 znaków, składających się na małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Warto też raz na jakiś czas zmieniać hasła – na przykład co 90 dni.Źródło: NordPass, fot. tyt. Pixabay/Pexels