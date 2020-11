Gmail pozwoli zrezygnować z funkcji smart na rzecz prywatności

Mądra decyzja.

Google ostatnimi czasy decyduje się na wprowadzanie licznych usprawnień w obszarze prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników. Jak się okazuje, już niedługo do Gmaila trafi kolejna tego typu funkcja, która z pewnością spodoba osobom nie do końca ufającym gigantowi.Jeśli korzystacie z klienta pocztowego od Google, to z pewnością kojarzycie szereg funkcji smart pomagającym w sprawniejszym pisaniu i zarządzaniu wiadomości. Mowa tu o chociażby automatycznym filtrowaniu e-maili, opcji Smart Compose (sugerowanie tekstu listu) czy kartach podsumowujących informacje o podróży czy paczce.Wszystkie te dodatki oparte o sztuczną inteligencję nie tylko pomagają i zaoszczędzają czas, ale stanowią również pożywkę dla osób trzecich. Wykorzystują bowiem nasze dane, by usprawniać pracę. Google oczywiście zapewnie o swoich systemach bezpieczeństwa – część osób gigantowi wierzy, ale rzecz jasna nie każdy.Koncern postanowił więc, że. Już za kilka tygodni wszystkim osobom korzystającym z Gmaila wyskoczy specjalne powiadomienie. Z jego poziomu zadecydować będzie można o kontynuowaniu przygody z inteligentnymi usprawnieniami lub jej zaprzestaniu.Co więcej,. Konsumenci otrzymają opcję rezygnacji z przypomnień Asystenta, wyświetlania informacji o rezerwacji w Mapach czy kartach lojalnościowych z Google Pay.Nie da się ukryć, że powyżej opisane możliwości personalizacji spodobają się użytkownikom ceniącym swoją prywatność. Skorzystać z nich będzie można za kilka tygodni.Źródło i foto: Google