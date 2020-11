Aplikacja ze 100 milionami pobrań wielkim oszustwem. Polacy wśród poszkodowanych

Zobacz, czy nie jesteś jedną z tych osób.





VivaVideo scam - zuchwały skok na ogromne pieniądze

Jeśli wydaje Ci się, że duża liczba pobrań i wysoka średnia ocen danej aplikacji dostępnej na smartfony i tablety z systemem operacyjnym Android są doskonałą wskazówką dotyczącą jej jakości, to... niestety, tylko tak Ci się tak wydaje. Doskonale pokazuje to przykład apki do montażu plików wideo o nazwie VivaVideo, która doprowadziła do wielomilionowych strat u osób z całego świata. Użytkownicy urządzeń z OSem od Google pobrali ją ponad 100 milionów razy.Eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy Upstream w wyniku swojego dochodzenia zdemaskowali ukryte działania popularnej, darmowej (freemium) aplikacji VivaVideo od chińskiego dewelopera QuVideo Inc. Pobrane ponad 100 milionów razy narzędzie do edycji i udostępniania plików wideo zainfekowało ponad milion urządzeń z 19 krajów - między innymi Polski, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Egiptu i Tajlandii.