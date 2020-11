Te 47 znanych firm zagraża Twojej prywatności. Lista daje do myślenia

Są pewne niespodzianki.





Facebook, Instagram, Tinder na szczycie

Po co firmom to wszystko?

Korzystając na co dzień z różnych aplikacji zapewne często zastanawiacie się jak wygląda kwestia poszanowania przez nich pewnych Waszych danych osobowych. Zwykło się mówić, że te najlepiej powierzać firmom znanym, których rozwiązania są powszechnie użytkowane. Niestety, najnowszy raport firmy clario.co pokazuje, że podmioty administrujące najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi i programami wiedzą o konsumentach najwięcej.Analitycy clario.co przyjrzeli się 48 popularnym aplikacjom pod kątem przetwarzania danych użytkowników. Pod lupę wzięto naprawdę różne aspekty - od tego, jakie dane wymagane są na etapie rejestracji, po ilość informacji o konsumentach zbieranych na przestrzeni korzystania z dnego narzędzia. Wszystkie ustalenia zmieszczono w przejrzystej tabeli, która pokazują niemalże to, co wszystkim wydaje się oczywiste.Aplikacje takie jak Facebook, Instagram, Tinder, czy nawet Uber wiedzą o swoich użytkownikach niemalże wszystko. Facebook jest w stanie powziąć informacje na temat rasy konsumenta, jego przekonań religijnych, bliskich, a nawet o tym, kogo zatrudnia lub u kogo zatrudniona jest dana osoba. Niewiele mniejsze uprawnienia w tym zakresie mają pozostałe aplikacje. Instagram i Uber znają Wasze adresy domowe, a wszystkie wymienione tu aplikacje doskonale znają Wasze życie w kontekście znajomości i zainteresowań.Ile wiedzą o Tobie poszczególne aplikacje? Kliknięcie na grafikę spowoduje jej otwarcie w nowym oknie. | Źródło: Clario.coCo dla niektórych może okazać się szokującym, na szarym końcu listy znalazły się choćby Pornhub, WhatsApp, a nawet owiany niesławą z powodu amerykańskich zarzutów TikTok. Całkiem nieźle wypada Google Maps, Twitter, a nawet... PayPal. Tak, PayPal wie na Wasz temat znacznie mniej niż Netflix, Spotify, Strava, a nawet Tesco. Dacie wiarę? Oczywiście jakby przez chwilę się zastanowić, PayPalowi powierzacie tylko informacje dotyczące płatności i adresu zamieszkania, a pozostałe serwisy mają dostęp do Waszej lokalizacji, informacji dot. aktywności sportowej, czy też zainteresowania sztuką.W dzisiejszych czasach informacja jest cennym towarem. Firmy przed 2018 rokiem zbierały ochoczo powyższe dane celem ich dalszej odsprzedaży - na szczęście od wejścia tzw. RODO co nieco zmieniło się w tym zakresie i podmioty kolekcjonują dane głównie na swój użytek, przynajmniej w teorii...Obecnie aplikacje wiedzą o nas często więcej niż bliscy i jeśli to nie jest powód do niepokoju, to nie wiem co nim jest.Źródło: Clario.co