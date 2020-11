Korzystałeś lub korzystasz z Booking.com? Mamy złe wieści

Oj...





Logi z lat 2013 - 2020 mogły trafić w niepowołane ręce

Osoby dokonujące rezerwacji w hotelach i pensjatach coraz częściej korzystają z serwisów agregujących różnego rodzaju oferty i - przynajmniej w teorii - gwarantujących niskie ceny pobytów. Wielu z Was zna dobrze platformy pokroju Hotels.com oraz znacznie popularniejszego w Polsce Booking.com. Z przykrością informujemy, że jeśli jesteście lub byliście ich użytkownikami, to Wasze dane mogły stanowić przedmiot wycieku.Raport opublikowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z Website Planet rzuca światło na niezabezpieczoną bazę danych, opiewającą na ponad 10 milionów plików o łącznym rozmiarze ok. 24,4 GB. Sprawcą zamieszania jest dostawca oprogramowania Cloud Hospitality o nazwie Prestige Software, który dane przechowywał w niepoprawnie skonfigurowanym repozytorium Amazon Web Services S3. To właśnie tej firmy soft wykorzystują platformy takie jak m.in. Booking.com, Hotels.com i Expedia.