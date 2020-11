Masz konto w mBanku? Uważaj na oszustów

Nowa, groźna forma ataku.





mBank - oszustwo

prosić Cię o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej;

prosić Cię o podanie pełnych danych Twojej karty płatniczej (numer karty, data ważności i trzycyfrowy kod z jej drugiej strony);

prosić Cię o potwierdzanie nieznanych transakcji np. poprzez podanie kodów SMS;

prosić, abyś instalował dodatkowe aplikacje na komputerze lub smartfonie, które mają ułatwiać płatności.

Przedstawiciele popularnego banku mBank ostrzegają przed cyberprzestępcami podszywającymi się pod jego pracowników. Metoda ataku jest wyjątkowo wyrafinowana, bowiem do wprowadzenia w błąd wykorzystuje się połączenia telefoniczne z funkcją maskowania numeru. Wyświetlony ciąg cyfr może być fałszywy, przez co klient banku może pomyśleć, że rozmawia z kimś z banku. Wraz z ekspertami ds. bezpieczeństwa z mBanku podpowiadamy co zrobić, gdy macie wątpliwości co do tego, kim jest Wasz rozmówca.Oszuści za pomocą wyżej przedstawionej metody próbują nakłonić rozmówców do podania danych osobowych, danych karty płatniczej lub innych danych umożliwiających sprawne korzystanie z bankowości elektronicznej. Co więcej, przestępcy czasami nakłaniają do instalowania dodatkowego oprogramowania, które da im zdalny dostęp do urządzenia niczego nie podejrzewającej ofiary.W obliczu powyższych pamiętaj, że pracownik bankunie powinien:Pamiętaj także, aby w raziewątpliwości przerwać połączenie i natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem pod numerem telefonu wskazanym w aplikacji lub na odpowiedniej witrynie internetowej banku.Źródło: mBank