21 aplikacji na Androida, które należy natychmiast usunąć. Są zainfekowane!

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack - NEW

Assassin Legend - 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences - 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences - Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip - NEW

Props Rescue



Lista zainfekowanych aplikacji na Androida wraz z szacowaną liczbą pobrań. | Źródło: Avast Lista zainfekowanych aplikacji na Androida wraz z szacowaną liczbą pobrań. | Źródło: Avast

Jak ustrzec się przed oszustwem?

Pomimo licznych deklaracji Google co do tego, że Sklep Play będzie bezpieczniejszy , cyklicznie słyszymy o przypadkach zainfekowanych aplikacji, pobieranych przez miliony użytkowników z całego świata. Za sprawą raportu firmy Avast zmuszeni jesteśmy powrócić do tematu i przedstawić Wam listę 21 niebezpiecznych aplikacji, które mogliście pobrać na swoje smartfony i tablety, a które zawierały malware.Szkodliwe oprogramowanie będące częścią rodziny HiddenAds wykryto w łącznie 21 aplikacjach stworzonych z myślą o graczach. Do tej pobrało je łącznie około 8 milionów osób z całego świata. Swoją ogromną popularność apki zawdzięczają licznym reklamom publikowanym w serwisach społecznościowych YouTube i TikTok. Taki stan rzeczy rodzi oczywiste obawy o poziom kontroli nie tylko w Sklepie Play, ale także samych reklam.Złośliwe oprogramowanie HiddenAds przebiera formę zabawnej lub użytecznej, przeważnie bardzo prostej aplikacji. W tym przypadku były to gry, które obiecywały graczom możliwość "latania samochodem ponad ulicami, drzewami, wzgórzami", "strzelania do przestępców z helikoptera" lub... "prasowania ubrań". Tak naprawdę stworzono je wyłącznie po to, aby wyświetlać uciążliwe reklamy poza aplikacją. Często tego rodzaju narzędzia po zainstalowaniu w systemie ukrywają swoje ikony, przez co utrudniony jest proces ich deinstalacji - także z poziomu ustawień systemowych.Lista wykrytych szkodliwych aplikacji znajduje się poniżej.Przed pobraniem gry sprawdzaj nie tylko oceny, ale czytaj przy okazji recenzje - najlepiej zaczynając od tych negatywnych. Jeśli ktoś padł już ofiarą oszustwa przeważnie wraca do sekcji recenzji by odpowiednio "podziękować" dostawcy aplikacji. Przy okazji, regularnie kontroluj to, jakie uprawnienia przyznajesz danej aplikacji. Jeśli pobrana ze Sklepu Play aplikacja kalkulatora żąda dostępu do latarki, to najpewniej coś jest nie tak, prawda? Dzieci: uświadamiajcie swoich rodziców, rodzice: uświadamiajcie swoje dzieci o tego rodzaju zagrożeniach.Źródło: Avast