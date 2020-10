Sporo nowości od ESET. Wśród ulepszeń bezpieczna bankowość internetowa

Coś dla domu, a nawet małej firmy.





ESET Internet Security oraz ESET Smart Security Premium

Zestaw narzędzi od ESET doczekał się kompleksowego odświeżenia. Antywirus przeznaczony dla użytkowników domowych i małych firm oferuje teraz usprawniony modułczyoraz skanera. Zdaniem twórców ma to przełożyć się na większą skuteczność w detekcji złośliwego oprogramowania.Ulepszeń doczekały się także aplikacjeoraz, które - jak podkreśla firma - kładą szczególny nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem bankowości internetowej.A wszystko za sprawą wdrożenia specjalnego trybu w przeglądarkach internetowych odpowiedzialnego za ochronę przed tzw.. Co więcej, użytkownik w trakcie sesji zostanie ostrzeżony, że ma uruchomioną funkcję zdalnego pulpitu (RDP), która często służy do przeprowadzania ataku hakerskiego.