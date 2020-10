Samsung zablokuje spamowe połączenia, ale tylko na flagowych smartfonach

Równi i równiejsi.





Blokada połączeń... dla wybranych

Źródło: The Next Web

Połączenia od dziwnych lub zastrzeżonych numerów to niestety wciąż codzienność. Świadomość problemu jest coraz większa, lecz tego typu oszustwa nadal często kończą się powodzeniem. Mowa tu o chociażby naliczeniu astronomicznych kwot za kilkusekundową rozmowę. Część deweloperów wprowadza więc autorskie blokady podejrzanych połączeń.Przykładem jest chociażby Google ( aplikacja Telefon ) oraz Apple (fabryczna funkcja od iOS 13). Za ciosem postanowił pójść Samsung, lecz w tym przypadku usprawnienie zostanie nieco ograniczone. Obecnie dialer autorstwa Hiya wykorzystywany w sprzętach Koreańczyków posiada wbudowany „wykrywacz”.Nie blokował on jednak przychodzących rozmów, a jedynie informował o potencjalnym zagrożeniu. Teraz system został rozbudowany, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka odebrania połączenia z np. Wybrzeża Kości Słoniowej.Jest jedno „ale”. Funkcja zadziała jedynie na sprzętach z zainstalowanym oprogramowaniem One UI w wersji 2.5. Takim może pochwalić się wyłącznie. W przyszłości aktualizacja zostanie wdrożona także do Galaxy S9 i Galaxy Note 10.Mowa więc o ograniczonej dostępności, co z pewnością nie spodoba się części użytkownikom. Na szczęście istnieją rozwiązania od firm trzecich, które są dostępne bez przeszkód chociażby za pośrednictwem Sklepu Play.Źródło: The Next Web / Foto. instalki.pl