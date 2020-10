Dostałeś maila od policji z wezwaniem? To może być oszustwo, ostrzega… policja

Zrzut ekranu prezentujący fałszywy mail podszywający się pod korespondencję z policji / foto. Policja.pl



Tak, internetowi przestępcy udają teraz nawet wysyłanie korespondencji przez policję. Ostatnio Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji na stronach z aktualnościami ostrzegało przed takiego typu atakami. Hakerzy mieliby wysyłać maile z wezwaniem w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa bankowego, a niezastosowanie się miałoby grozić aresztem i postępowaniem karnym. Maile rzekomo są podpisane przez Generalnego Inspektora Policji, a dalsze szczegóły zawarte w załączniku PDF.

Już na tym gruncie widać niespójności. Wezwanie jest kilkukrotnie nazywane "zaproszeniem", a głównodowodzący całej polskiej policji przecież nie będzie wysyłał wiadomości pocztą elektroniczną z taką sprawą bezpośrednio do zainteresowanych. Zresztą taka korespondencja powinna przyjść tradycyjną pocztą. Na domiar wszystkiego, w treści jest wiele znaków "=" czy "krzaczków" w dziwnych miejscach. Nawet nie ma żadnego pliku PDF, a z tego co widać po zrzucie ekranu, jest to iso oraz jpg.





Bądź ostrożny, nie daj się cyberprzestępcom

Jak informuje wspominane biuro KGP, pobieranie i otwieranie załączników może zainfekować komputer i wykraść dane czy zablokować pliki lub cały system po czym zostanie wyświetlony komunikat o żądaniu okupu. "Pod żadnym pozorem nie wolno płacić oszustom za odblokowanie komputera! To rozzuchwala przestępców i kontynuują oni swoje ataki przeciwko innym. Nie ma też żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu odzyska się kontrolę nad komputerem. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji." Biuro KGP poleca też wizytę na, którego uczestnikiem jest też samo Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

