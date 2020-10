Darmowy antywirus Microsoftu najlepiej ocenianym produktem zabezpieczającym

Zaskoczeni?





Microsoft Defender jednym z najlepszych antywirusów na świecie



Wyniki tegorocznych testów programów antywirusowych, przeprowadzonych przez AV-TEST. | Źródło: AV-TEST Wyniki tegorocznych testów programów antywirusowych, przeprowadzonych przez AV-TEST. | Źródło: AV-TEST

Najlepsze darmowe antywirusy

Gdy ktoś pyta mnie o najlepszy antywirus dla Windows 10, odpowiadam zawsze: żaden. Oczywiście żaden ponad to, co wraz z systemem dostarcza firma Microsoft. Użytkownicy oprogramowania rozwijanego przez giganta z Redmond korzystają domyślnie z programu Microsoft Defender (wcześniej Windows Defender), który kolejny rok z rzędu został zaliczony do grona najlepszych narzędzi gwarantujących bezpieczne użytkowanie komputera.Podobnie jak w zeszłym roku , Microsoft Defender znalazł się w czołówce rozwiązań polecanych przez ekspertów z niemieckiego AV-TEST. W tegorocznym teście pod kątem bezpieczeństwa testowano łącznie 22 różne aplikacje. Aż 16 oceniono jako godne rekomendacji "TOP Product", przy czym tylko 8 z nich otrzymało maksymalne oceny. Wśród liderów znalazł się program zintegrowany z systemem Windows 10.Microsoft Defender przyznano noty sześciu punktów w wykrywaniu i usuwaniu zagrożeń, wydajności pracy oraz kategorii użyteczności. Takim rezultatem mogły pochwalić się ponadto:Microsoft Defender był w stanie zwalczyć 100% zagrożeń w trakcie testów przeprowadzonych w lipcu i sierpniu. Testy odbywały się zarówno w środowisku codziennej pracy, jak i przy wykorzystaniu referencyjnego pakietu 14 000 zróżnicowanych zagrożeń. Wynik jest jednoznaczną sugestią tego, że Defender daje sobie radę z zagrożeniami bez dodatkowego wsparcia, także w czasie rzeczywistym.Jeśli mimo wszystko nie ufacie Microsoftowi i za wszelką cenę chcecie czegoś poza Microsoft Defenderem, Waszej uwadze polecam zaktualizowany niedawno artykuł: Jaki program antywirusowy? 10 najlepszych darmowych pozycji [Ranking 2020] Źródło: AV-Test