Wezwanie do płatności na Netflix? Uważaj na nowe oszustwo

Korzystasz z Netflixa? Uważaj na nową kampanią mailingową uruchomioną przez cyberprzestępców. CERT Polska ostrzega o nowym zagrożeniu, na które mogą łatwo się nabrać użytkownicy nie zwracający bacznej uwagi na klikane hiperłącza i adresy internetowe.Przestępcy na celownik wzięli sobie użytkowników popularnej platformy VOD. W ramach swojej kampanii spamowej wysyłają wiadomości z prośbą o zaktualizowanie danych dotyczących płatności, rzekomo na Netflixie.Internauta po kliknięciu na link przenoszony jest na fałszywą stronę, której celem jest wyłudzenie danych logowania oraz danych kart płatniczych. Cyberprzestępcy regularnie zmieniają domeny docelowe - na zrzutach ekranu do oszustwa wykorzystano domenę rsga.rw.Konieczna jest jak najszybsza zmiana danych we wszystkich serwisach, w których z nich korzystaliście. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, ale działania tego nie da się uniknąć. Powinniście również zastrzec udostępnione dane karty płatniczej - najlepiej na infolinii banku lub specjalnej aplikacji. CERT Polska zaleca ponadto, by skorzystać z opcji wylogowania wszystkich urządzeń korzystających z konta Netflix.Uważajcie, przekażcie znajomym i pamiętajcie o zgłaszaniu podejrzanych wiadomości CERT Polska Źródło: CERT Polska