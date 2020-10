13 złośliwych aplikacji na Androida z Google Play. Usuń je, zanim narobią szkód

Kolejne problemy użytkowników Androida.



Google stosuje rozmaite zabezpieczenia, aby uchronić smartfony z Androidem przed złośliwymi aplikacjami, ale co jakiś czas dowiadujemy się, że sprytni przestępcy i tak umieścili je w sklepie Play. Nie inaczej jest i tym razem.



Badacze Bitdefender wykryli w Google Play 13 aplikacji, które zawierają agresywne reklamy i wykorzystują fałszywe recenzje, aby pozyskać nowych użytkowników.



Złośliwe reklamy i naciągane recenzje

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy specjaliści od bezpieczeństwa znaleźli na platformie Google Play aplikacje z agresywnym oprogramowaniem reklamowym. Tego typu programy zazwyczaj otrzymują wiele negatywnych recenzji od użytkowników, co zniechęca inne osoby do ich pobierania. Niemniej 13 aplikacji znalezionych przez Bitdefender na Google Play wykorzystuje fałszywe recenzje, a jedna z nich posiada ponad tysiąc pozytywnych opinii. Dzięki zastosowaniu tej taktyki wymienione programy odnotowały łącznie ponad pół miliona pobrań. Wprawdzie Federal Trade Commission bardzo surowo każe za fejkowe recenzje zamieszczane na Google Play (grzywny wynoszą milion USD), problem wciąż pozostaje nierozwiązany.



Badacze Bitdefender znaleźli kilka dowodów świadczących o tym, iż autorem 13 aplikacji jest ten sam developer. Jedną ze wspólnych cech są fałszywe recenzje. Wiele „pięciogwiazdkowych” ocen ogranicza się do krótkich zdań lub nawet pojedynczych słów np. „helpful”. Wszystko wskazuje, że pochodzą one z tych samych fałszywych kont - sieci botów spamowych.