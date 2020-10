Google będzie skuteczniej ostrzegało o problemach związanych z bezpieczeństwem

Nowe funkcje.





Google ostrzeże użytkowników specjalnymi alertami

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci to kwestie, na które coraz większy nacisk kładą ogromne koncerny technologiczne. Google regularnie chwali się swoimi systemami zabezpieczeń i zapewnia o nieustannym rozwoju tych elementów. Nie inaczej jest i tym razem.Na blogu giganta pojawił się wpis przedstawiający nadchodzące usprawnienia mające przyspieszyć reakcję użytkownika na ewentualne nadużycia. W głównej mierze chodzi o spersonalizowane alerty przypisane do konta Google. Mają one w widoczny i skuteczny sposób informować o m.in. podejrzanej aktywności czy próbie nieudanego logowania.Najciekawszym elementem jest fakt, że. Nie trzeba będzie więc specjalnie szukać wiadomości o chęci kradzieży naszych danych przez tajemniczy podmiot. Wystarczy jedynie kliknąć w ikonkę naszego konta – tam pojawi się specjalny alert wraz ze szczegółami oraz możliwym sposobem rozwiązania problemu.Google zapewnia też, iż. Nie ma podobno fizycznej możliwości wtargnięcia cyberprzestępców i namieszania przez nich w systemie. Jest to więc opcja nieco bezpieczniejsza niż rozsyłane do tej pory maile, które nie musiały pochodzić od giganta.Funkcja trafi do wszystkich użytkowników Androida i iOS na początku przyszłego roku. Testy z kolei rozpocząć się mają już za kilka tygodni.Źródło i foto: Google