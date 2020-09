Koniec ze składaniem wniosków o dowód przez Internet

A wszystko przez dodatkową biometrię.





Po nowy dowód pójdziesz do urzędu

Dopiero co wprowadzono możliwość składania wniosków o dowód osobisty przez internet, a MC i MSWiA już się z tego rozwiązania wycofują. Powód? Nowe dowody muszą zawierać odciski palców, co jest związane z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Unijne prawo narzuca wszystkim Państwom Członkowskim obowiązek wprowadzenia dodatkowej biometrii, która ma m.in. pomóc w wyrywaniu terrorystów i przestępców.Jak zaznaczyli przedstawiciele obu ministerstw, możliwość składania wniosków przez internet obowiązywać będzie do 2 sierpnia 2021 roku. Po tym czasie każdy chcący wyrobić nowy dokument będzie musiał pofatygować się do urzędu - na miejscu, tak jak w przypadku paszportów, zostaną pobrane odciski palców.A co jeśli ktoś nie będzie mógł się pojawić np. ze względu na trudności z poruszaniem? Na tę okazję zostanie uruchomiona specjalna usługa mobilna, w ramach której przedstawiciel urzędu przyjedzie do naszego mieszkania. W niezbędny sprzęt wyposażona będzie jednak tylko jedna gmina na powiat.Tylko do 2 sierpnia 2021 roku będziemy mogli składać wnioski przez internet | Źródło: zrzut ekranu Gov.plPrzedstawiciele MSWiA oraz MC poinformowali również, że w przypadku kiedy, nie będzie możliwości pobrania odcisków, wydawane będą tymczasowe dowody na 12 miesięcy. Odciski nie będą też wymagane od dzieci do 12 roku życia. Ich dowody będą ważne przez 5 lat, a same wnioski nadal można składać przez internet.Przypomnijmy, możliwość składania wniosków o e-dowodód wprowadzono dopiero w marcu 2019 roku. Żeby wnioskować o nowy dokument, z wcześniej wyrobionym Profilem Zaufanym, należy wejść na portal ePUAP i postępować zgodnie z instrukcjami, co zajmuję naprawdę chwilę i jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.Wejście nowych przepisów na całe szczęście nie oznacza, że nasze obecne dowody stracą ważność. Wymiana na nowe, wzbogacone o dodatkową warstwę biometrii odbywać się sukcesywnie aż do 2031 roku.Źródło: Foto: gov.pl