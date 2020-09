Tragiczny w skutkach atak ransomware na szpital. Policja wszczęła śledztwo

Takich sytuacji będzie więcej.





Pierwsza śmiertelna ofiara ransomware na świecie

Niejednokrotnie eksperci ds. bezpieczeństwa przestrzegali przed tym, że skutki działania programów ransomware w dobie powszechnej cyfryzacji mogą wkrótce okazać się opłakane dla życia i zdrowia ludzkiego. Wiele wskazuje na to, że właśnie dożyliśmy tych czasów. Policja niemiecka wszczęła śledztwo w sprawie śmierci obywatelki tego kraju, która nastąpiła najpewniej pośrednio w efekcie ataku hakerów na szpital w Düsseldorfie.Ataki typu ransomware ukierunkowane są na pozyskanie okupu od ofiary. Cyberprzestępcy za pomocą odpowiedniego oprogramowania w taki sposób infekują komputery swoich ofiar, by nie dało się z nich korzystać do momentu opłacenia określonej sumy pieniędzy. Niestety, bardzo często nawet zapłata okupu nie stanowi gwarancji odblokowania urządzenia . Celami ataków typu ransomware coraz częściej padają placówki użyteczności publicznej. Tym razem padło na szpital.Hakerom udało się deaktywować kluczowe elementy infrastruktury uniwersyteckiego szpitala w Düsseldorfie. W efekcie zdarzenia pacjentka, która miała trafić do tego szpitala, musiała zostać skierowana do innej placówki, do oddalonego o 30 kilometrów Wuppertalu. Kobieta zmarła w trakcie transportu.