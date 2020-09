Polacy wyznaczają standardy bezpieczeństwa. Komunikator UseCrypt z rekomendacją izraelskiego MON

Cudze chwalicie...





Polacy stworzyli komunikator zapewniający pełną poufność informacji. Dzięki temu jest to idealne narzędzie zarówno dla polityków, biznesmenów, jak i przestępców. Aplikacją zainteresowało się także izraelskie MON, które po kilku tygodniach testów dopisało UseCrypt do swoich rekomendacji.



Uściślając: od 2019 komunikator należy do izraelsko-amerykańskiego funduszu, co na pewno pomogło utorować drogę do izraelskiego MON. Niemniej, gdyby polska myśl kryptograficzna okazała się dziurawa, narzędzie nie wzbudziłoby takiego zainteresowania.







Co warto podkreślić, wpisanie aplikacji na listę rekomendacji przez izraelskie MON oznacza jednocześnie, że nie może być ona udostępniana takim państwom jak Iran, Korea Północna, Sudan, Syria lub Kuba.



UseCrypt Messenger nie zostawia śladów

Uscrypt Messenger dał się poznać szerszej publiczności jako narzędzie, które priorytetowo traktuje prywatność. By chronić użytkownika, np. przed ewentualnymi podsłuchami, aplikacja oferuje kilka ciekawych rozwiązań.



