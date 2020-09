Poważny wyciek danych u giganta branży gamingowej

Niepokojące doniesienia.





Firma Razer, gigant na rynku akcesoriów dla graczy komputerowych, padła ofiarą wycieku danych. Na skutek błędnie skonfigurowanej bazy danych ujawnione mogły zostać dane 100 tys. klientów firmy. Jak zauważają eksperci ESET, upublicznione informacje mogą pomóc przestępcom w kolejnych atakach wymierzonych przeciwko ofiarom wycieku.



Wyciek danych zgromadzonych przez firmę Razer zidentyfikował badacz cyberbezpieczeństwa Bob Diachenko. Zlokalizował on błędnie skonfigurowaną bazę danych w chmurze, do której dostęp za pośrednictwem Internetu mogły uzyskać osoby niepowołane. Zawierała ona dane ok. 100 tys. klientów, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym firmy Razer. Wśród dostępnych publicznie informacji znajdowały się m.in. imiona i nazwiska poszkodowanych, ich adresy e-mail, numery telefonów oraz adresy wysyłki zamówień.



Wyciek zidentyfikowany został 18 sierpnia, jednak do zabezpieczenia bazy danych doszło dopiero 9 września. Nie wiadomo, czy do upublicznionych w ten sposób danych zdobyli dostęp przestępcy, jednak nie można tego wykluczyć.



Firma, gigant na rynku akcesoriów dla graczy komputerowych, padła ofiarą wycieku danych. Na skutek błędnie skonfigurowanej bazy danych ujawnionefirmy. Jak zauważają eksperci ESET, upublicznione informacje mogą pomóc przestępcom w kolejnych atakach wymierzonych przeciwko ofiarom wycieku.Wyciek danych zgromadzonych przez firmę Razer zidentyfikował badacz cyberbezpieczeństwa Bob Diachenko. Zlokalizował on błędnie skonfigurowaną bazę danych w chmurze, do której dostęp za pośrednictwem Internetu mogły uzyskać osoby niepowołane. Zawierała ona dane ok. 100 tys. klientów, którzy. Wśród dostępnych publicznie informacji znajdowały się m.in. imiona i nazwiska poszkodowanych, ich adresy e-mail, numery telefonów oraz adresy wysyłki zamówień.Wyciek zidentyfikowany został 18 sierpnia, jednak do zabezpieczenia bazy danych doszło dopiero 9 września. Nie wiadomo, czy do upublicznionych w ten sposób danych zdobyli dostęp przestępcy, jednak nie można tego wykluczyć.