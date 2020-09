Western Digital wprowadza ArmorLock Security Platform. Dyski będą lepiej zabezpieczone?

Nowa platforma oraz zaprezentowany właśnie pierwszy obsługujący ją produkt - ArmorLock Encrypted NVMe SSD.

Nowa platforma ArmorLock Platform

Na nową platformę składa się kompleksowy zestaw technologii i narzędzi, wykorzystywanych na każdym etapie projektowania, produkowania i użytkowania obsługujących ją produktów – od pierwszej konfiguracji, przez proces aktualizowania i zarządzania. Wiąże się to również z zastosowaniem sprzętowych modułów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochrony biometrycznej, dostępnej z poziomu najnowszych smartfonów i komputerów. Zaprojektowana z myślą o ułatwieniu użytkownikom zarządzania krytycznymi dla nich danymi ArmorLock Security Platform sprawia, że nie muszą już oni iść na kompromis pomiędzy zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych oraz łatwego dostępu do nich.



Kluczowe cechy ArmorLock Security Platform:



· Proces produkcyjny, w którym każde urządzenie wyposażane jest w tzw. aparat bezpieczeństwa (root of trust) oraz cyfrowy certyfikat autentyczności.



· Wygodny i niezawodny mechanizm aktualizowania firmware’u z poziomu aplikacji ArmorLock.



· Open source’owy, zweryfikowany przez niezależną jednostkę badawczą mechanizm szyfrujące z systemem zabezpieczenia przed atakami typu side-channel.



· Działające w sandboksie aplikacje na smartfony/komputery, dostępne z poziomu natywnych dla poszczególnych platform serwisów z aplikacjami (nie jest potrzebna żadna specjalna procedura instalacji).



· Komunikacja w sieciach przewodowych/bezprzewodowych zabezpieczona z wykorzystaniem certyfikatu dostarczanego w modelu zero-touch.



· Uwierzytelnianie bez hasła – z wykorzystaniem technologii, która wiążą szyfrowanie sprzętowe z sprzętowym uwierzytelnianiem biometrycznym.



· Zarządzanie kluczem publicznym w modelu zero-knowledge, co pozwala skutecznie chronić dane w sytuacji gdy urządzenie ArmorLock zostanie zgubione lub skradzione.

G-Technology ArmorLock encrypted NVMe SSD

Jako, że kwestie bezpieczeństwa danych staje się coraz ważniejsza, Western Digital planuje zaimplementować nową platformę do całej swojej gamy produktów storage.Bazując na swoich doświadczeniach w zakresie rozwijania open source’owych platform RISC-V oraz OpenTitan, Western Digital poinformował również o udostępnieniu open source’owej, wydajnej biblioteki kryptograficznej, na której bazuje ArmorLock Security Platform.Sweet B została zaprojektowana by zapewnić nowy poziom bezpieczeństwa w kryptografii wykorzystującej krzywe eliptyczne – w jej repozytorium GitHub dostępna jest pełna dokumentacja, kompletny zestaw testów oraz wyniki niezależnego audytu przeprowadzonego przez firmę badawczą Trail of Bits.Pierwszym produktem, w którym zastosowana zostanie nowa technologia, będzie nowy szyfrowany dysk G-Technology ArmorLock encrypted NVMe SSD – zaprojektowany, by dostarczyć łatwe w obsłudze, wydajne i bezpieczne rozwiązanie do przechowywania danych użytkownikom z branży medialnej oraz rozrywkowej (w tym cyfrowym twórcom).Ryzyko wycieku czy kradzieży danych – np. wersji roboczej nowego filmu - jest w tym segmencie szczególnie wysokie (a konsekwencje takiego wydarzanie – wyjątkowo dotkliwe), dlatego użytkownicy poszukują skuteczniejszych metod zabezpieczenia swoich danych. W ostatnim czasie wiele zrobiono bowiem np. dla zapewnienia bezpieczeństwa środowisk chmurowych – problem w tym, że cenne dane często są łatwe do wykradzenia np. z urządzeń przenośnych, na których twórcy przechowują i przenoszą swoje projekty.W przeciwieństwie do szyfrowania bazujące na ochronie hasłem – które zwykle zakłóca pracę i uniemożliwia szybki i wygodny dostęp do zabezpieczonych danych, ArmorLock Security Platform zapewnia właścicielowi danych wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość kompleksowego kontrolowania, kto, kiedy i jak uzyskuje dostęp do jego plików.Źródło: Western Digital