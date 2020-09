Nareszcie! Google Chrome ułatwi zmianę skradzionych haseł

Nowa funkcja już zmierza do przeglądarki.





Menedżer haseł wbudowany w przeglądarkę Google Chrome to bardzo przydatne narzędzie. Ten nie dość, że zapamiętuje nasze hasła do przeróżnych kont (oczywiście za naszą zgodą) to pozwala na ich automatyczne uzupełnianie przy logowaniu. Na dodatek, menedżer proponuje silne hasła przy tworzeniu jakichkolwiek kont czy zmienianiu danych logowania. Zapewne przynajmniej niektórzy jego użytkownicy ubolewają jednak nad faktem, że wciąż nie pozwala on na zmianę haseł bezpośrednio z jego poziomu. Na szczęście, wkrótce ma się to zmienić.Jak już wspominaliśmy w jednym z naszych artykułów Google pozwala bardzo szybko zweryfikować poziom zabezpieczeń swojego konta Google . Wystarczy przejść na stronę owego konta, do sekcji „ Sprawdzanie zabezpieczeń ”. Tam każdy może sprawdzić między innymi to, czy jakiekolwiek z jego haseł zostało przejęte przez kogoś innego. Niestety, w tej chwili kliknięcie na liście przejętych haseł w przycisk „Zmień hasło” przekierowuje jedynie do strony głównej serwisu z naszym kontem, co oznacza, że w celu zmiany hasła trzeba się jeszcze w tym serwisie zalogować i znaleźć odpowiednią opcję w ustawieniach konta. Niedługo proces ten ma zostać jednak znacznie uproszczony.