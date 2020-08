Najlepszy antywirus na Androida. Zobacz nowy ranking

Jak zabezpieczyć smartfon? Spróbuj tego.





Najlepsze programy antywirusowe na Androida - sierpień 2020

AhnLab V3 Mobile Security

Avast Mobile Security

AVG AntiVirus FREE

Avira Antivirus Security

Bitdefender Mobile Security

F-Secure SAFE

G Data Internet Security

Google Play Protect

Ikarus mobile.security

Kaspersky Internet Security for Android

McAfee Mobile Security

NortonLifeLock Norton 360

SecuriON OnAV

Trend Micro Mobile Security

"Wynik narzędzia Google jest przykry: w teście ochrony w czasie rzeczywistym Play Protect wykrył jedynie 64,6% wszystkich zagrożeń. W przypadku nowszego malware wykrywalność wynosiła zaledwie 45,4%. Oznacza to, że Google Play Protect przepuszcza od 3500 do nawet 5500 z 10000 aplikacji zawierających malware. Co więcej, Play Protect podniósł fałszywy alarm aż 50 razy w przypadku apek ze sklepu Google."

Avira Antivirus Security

Bitdefender Mobile Security

G Data Internet Security

NortonLifeLock Norton 360

Trend Micro Mobile Security

Założę się, że wielu z Was uważa, iż nie korzysta z żadnego programu antywirusowego na swoim smartfonie z Androidem. Tymczasem, wszyscy posiadacze urządzeń z Usługami Google niejako "z automatu" użytkują.... Ten klasyfikowany jest wprawdzie jako zabezpieczenie systemowe, jednakże jego skuteczność w najnowszym teście przeprowadzonym przez AV-Test wypadła żenująco słabo. Powód? Działa tylko na poziomie sklepu z aplikacjami Google Play. Który program antywirusowy jest zatem najlepszy?Jeśli szukaliście kiedyś antywirusa na Androida, wiecie zapewne, że znalezienie uniwersalnego narzędzia nie jest zadaniem łatwym. Być może w dokonaniu wyboru pomoże Wam nowy ranking opublikowany przez AV-Test. Uwzględniono w nim aż, testowanych na przestrzeni sześciu pierwszych miesięcy bieżącego roku. Rozwiązanie Google zajęło w nim zawstydzające, ostatnie miejsce. To doskonały dowód na to, że nie powinno się polegać wyłącznie na nim.Testy przeprowadzane przez AV-Test wykonywane były na smartfonach pracujących pod kontrolą systemu Android 8.W szranki stanęły:Wszystkie aplikacje sprawdzono i oceniono pod kątem trzech głównych kryteriów: ochrony, wydajności i użyteczności. W każdej z nich aplikacje mogły zdobyć po 6 punktów, co oznacza, iż w puli łącznie do zdobycia było 18 punktów.Eksperci wykorzystali w swoim teście 10 000 nowych zainfekowanych aplikacji oraz 10 000 próbek starszych programów. Co ciekawe, Google Play Protect nie radziło sobie nawet z niektórymi bardzo już leciwymi zagrożeniami. W komentarzu czytamy:Ranking to nie tylko wpadki - to także miłe zaskoczenia. Wynik maksymalny w teście uzyskały: