Jesteście użytkownikami Freepik? Wasze dane mogły właśnie wyciec

Poważne naruszenie.





Użytkownicy Freepik - zmieńcie hasła

Źródło: Freepik (via ZDNet)

Freepik znajduje się na liście stu najpopularniejszych witryn w sieci. Codziennie z serwisu korzystają miliony użytkowników, którzy pobierają i udostępniają tam bezpłatne grafiki. Jak się okazuje, serwis został właśnie ofiarą cyberataku, wskutek którego w ręce hakerów trafiło ponad 8,3 miliona loginów i haseł konsumentów.Wykorzystano lukę w zabezpieczeniach, a dokładniej podatność SQL injection. W ten sposób osoba trzecia otrzymała wgląd do jednej z baz danych. Tym samym dane użytkowników portali Freepik oraz Flaticon są narażone na niebezpieczeństwo. Firma odpowiedzialne za strony potwierdziłaFreepik Company nie podaje dokładnego momentu ataku, więc tak naprawdę wiemy tylko, że taki nastąpił. Władze zostały podobno powiadomione i trwa właśnie dochodzenie oraz poszukiwanie włamywacza. Co jednak ważne –. Skala wycieku jest więc naprawdę poważna.Wszyscy konsumenci powinni otrzymać stosowną informację od serwisu i zostać zachęceni do zmiany hasła. Koniecznie więc sprawdźcie swoje skrzynki mailowe i dokonajcie zmian jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że sytuacja zostanie opanowana.Miejmy nadzieję, iż chociaż część użytkowników zostanie teraz zmotywowana, by jeszcze lepiej zabezpieczać swoje internetowe konta.Źródło i foto: Freepik