Uważaj! Oszuści podszywają się pod Netflixa i wyłudzają dane

Dobrze przeprowadzone akcje phishingowe mogą być tragiczne w skutkach. W najlepszym wypadku nie dasz się nabrać, a w najgorszym… stracisz wszystkie pieniądze. Niezwykle ważne jest więc informowanie o próbach wyłudzenia danych oraz uświadamianie użytkowników o ich charakterystyce. Akurat jest ku temu świetna okazja, bo bliżej nieznana grupa cyberprzestępców właśnie podszywa się pod Netflixa.Oszuści wysyłają na maila wiadomość o „nieudanej próbie autoryzacji płatności za kolejny cykl rozliczeniowy abonamentu”. Już w tym momencie powinniśmy wykonać dwie czynności. Po pierwsze – sprawdzić adres, z którego przyszło powiadomienie. Tak na przyszłość – informacje o jakichkolwiek zmianach na koncie wysyłane są automatycznie zRzecz jasno warto również zalogować się na swoje konto i sprawdzić czy faktycznie rozpoczął się kolejny okres rozliczeniowy. Tutaj wątpliwości powinny zostać już w zupełności rozwiane.Idźmy jednak dalej. W mailu znajduje się przycisk „Zrestartuj swoje członkostwo”. Po kliknięciu konsument zostaje przeniesiony na stronę logowania łudząco przypominającą oryginał. To może uśpić czujność nieostrożnego odbiorcy. Tutaj patrzymy na, że mamy do czynienia z fałszywym panelem.Jeśli jednak ktoś nie zwrócił uwagi na URL i podał dane logowania, to zostanie poproszony o podanie informacji o karcie kredytowej.do konta bankowego. Dzięki temu mogą oni robić zakupy w sieci bez żadnego problemu.Sami więc widzicie, że ataki potrafią być naprawdę przebiegłe i starannie przeprowadzone. Można się śmiać i pytać „serio ktoś się na to nabierze?”, ale chyba ignorancja do niczego nie doprowadzi. Należy mieć świadomość, że nie każdy zdaje sobie sprawę ze sposobu działania oszustów i nie każdy wie, jak wygląda prawdziwy adres i URL Netflixa.Platformę Netflix na Androida i Windowsa pobierzesz z naszej bazy plików:Źródło: mBank / Foto. Netflix