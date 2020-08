Wielka wpadka Instagrama. Aplikacja przechowywała usunięte wiadomości

I to przez prawie rok.





Facebook zrobił to celowo?





fot. Claudio Schwarz - Unsplash

Jeden z niezależnych badaczy bezpieczeństwa wygrał nagrodę w postaci 6000 dolarów za ujawnienie błędu (celowego lub też nie), który dotknął aplikację Instagrama. Okazało się, że aplikacja przechowywała zdjęcia oraz wiadomości wysyłane między użytkownikami na swoich serwerach. Badacz bezpieczeństwa, Saugat Pokharel odkrył, iż kiedy pobierał on swoje dane z Instagrama, aby zachować zgodność z nowymi europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, informacje na jego tematCzęsto zdarza się, iż wybrane firmy przechowują świeżo usunięte dane użytkowników, dopóki nie zostaną one oficjalnie „wyczyszczone” z baz danych oraz usunięte z sieci danego programu. Instagram informował, iż pełne usunięcie skasowanych przez użytkownika danych trwa. Pokharel jawnie wskazał jednak, że to nieprawda. Jego dane były wciąż dostępne do pobrania ponad rok po ich usunięciu z samej aplikacji. Całość można było pobrać na dysk za pośrednictwem narzędzia udostępnianego przez Facebooka do tworzenia kopii zapasowych.Oficjalne zgłoszenie dotyczące opisywanego problemu zostało złożone przez badacza pod koniec 2019 roku. Facebook twierdzi, że naprawił tę małą usterkę i podziękował Pokharelowi za jej wykrycie.Co ciekawe,. W przeszłości podobna sytuacja zdarzyła się między innymi Twitterowi. Użytkownicy mogli uzyskać dostęp do usuniętych wiadomości, które zostały skasowane nawet kilka miesięcy wcześniej – także za pośrednictwem zdezaktywowanych lub nawet usuniętych kont.Nie wiadomo czy Facebook wiedział o błędzie i celowo pozwalał na jego istnienie,. Tego niestety nie będziemy się w stanie jednoznacznie dowiedzieć.Źródło: DT / fot. Solen Feyissa - Unsplash