Otrzymałeś SMS od InPostu? Uważaj, to może być oszustwo

Oszuści po raz kolejny podszywają się pod InPost i na cel biorą sobie osoby korzystające z Paczkomatów. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z firmy ESET ostrzegają przed trwającą kampanią phishingową, w ramach której rozsyłane są podejrzane wiadomości SMS. W ich treści widnieją linki prowadzące do szkodliwego oprogramowania.Polacy donoszą, że na ich numery telefonów przychodzą SMSy informujące o tym, jakoby jakaś rzekoma przesyłka była gotowe do odbioru w paczkomacie. Warunkiem uzyskania kodu odbioru oraz jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat tajemniczej przesyłki jest kliknięcie w załączony link i zainstalowanie specjalnej aplikacji. Treść wiadomości głośi:Ostatnia z fraz w treści wiadomości stanowi hiperłącze kierujące do pobrania szkodliwego programu. To wirus, którego pobranie prowadzi do infekcji smartfonu ofiary. Złośliwa aplikacja może być wykorzystana do kradzieży danych do logowania do banku lub innych cennych danych.Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET, zwraca uwagę na to, iż InPost nie jest jedyną firmą, której wizerunek wykorzystują cyberprzestępcy.- mówi Kamil Sadkowski z ESET.Najlepszą, złotą zasadą jest nie klikanie w żadne łącza wysyłane w wiadomościach oraz nie odpisywanie na wiadomości. Warto zerknąć na kilka cech charakterystycznych dla każdego komunikatu:Jeśli nie jesteście pewni czy nadawcą danej wiadomości jest faktycznie określona firma, nie wahajcie się dzwonić na oficjalne numery infolinii i weryfikować takich rzeczy.Źródło: Dagma