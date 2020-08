LastPass poinformuje, jeśli Twoje hasła pojawią się w darkwebie

Bardzo przydatna nowość.





LastPass stawia na bezpieczeństwo





fot. Markus Spiske - Unsplash

Większość użytkowników zaczyna obecnie posiadać coraz więcej kont w internecie, do których posiadają to samo hasło. Oczywiście prawda stara jak świat głosi, żeby do każdego serwisu korzystać z innego wariantu hasła, jednak jak jest w praktyce – wszyscy wiemy. LastPass, czyli popularny menedżer haseł postanowił wprowadzić do swojej aplikacji ciekawą nowość. Programiści stworzyli bowiem rozwiązanie w panelu bezpieczeństwa, które przegląda konta użytkowników i ich hasła –LastPass wprowadzając nową funkcję niejako odświeżył panel związany z bezpieczeństwem, który istnieje w aplikacji od 2010 roku. W tym miejscu aplikacja pozwala na zmianę hasła, przejrzenie wszystkich loginów oraz stworzenie własnego zestawienia haseł. Programiści chcieli maksymalnie uprościć proces związany z przeglądaniem haseł, tym samym wyświetlając loginy i ewentualnie narażone hasła w bardziej przystępny sposób.LastPass na bieżąco monitoruje darkweb przy wykorzystaniu bazy danych uwierzytelniających Enzoic. Jeśli aplikacja wykryje problem,Co ciekawe, monitorowanie darkwebu jest dostępne w przypadku większości planów abonamentowych, ale LastPass nie jest pierwszym menedżerem haseł, który oferuje podobne rozwiązania.Dla przykładu, 1Password umożliwia od 2018 przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa haseł za pomocą funkcji Watchover oraz listy Have I Been Pwned?Bezpieczeństwa w sieci oczywiście nigdy za wiele. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać ażpowiązanych z alertami na wyciek konkretnych haseł.Źródło: Engadget / fot. LastPass