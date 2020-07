Trwa wielka awaria usług Garmin. Jest przyczyna problemów

Prawdziwa katastrofa.





Usługi Garmin nie działają - to efekt ataku cyberprzestępców

"Przepraszamy, obecnie prowadzimy prace konserwacyjne. Spróbuj za kilka minut."

"We are currently experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect. This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience."

Oto widok, jaki spotyka użytkownik aplikacji Garmin Connect od kilku dni. Niemożliwe jest korzystanie z funkcji narzędzia wymagających dostępu do chmury - w praktyce całej ich masy. | Źródło: mat. własne

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2) — Garmin (@Garmin) July 23, 2020



This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2) — Garmin (@Garmin) July 23, 2020





Skala problemów Garmina jest kolosalna

Awaria Garmin - co z danymi?

Nowy zegarek Fēnix 6 Pro Solar z soczewką Garmin Power Glass i funkcją Power Manager. | Źródło: Garmin

Jak długo potrwa awaria Garmin?

Jak mawiają miłośnicy sportu, treningu nie uważa się za odbyty, jeśli nie zostanie on zarejestrowany na odpowiednim urządzeniu i udostępniony w serwisie pokroju Endomondo, Stravy lub Garmin Connect. Z tego właśnie powodu już od trzech dni cierpią miliony sportowców, korzystających na co dzień z produktów marki Garmin. Popularny producent znalazł się w ogromnych tarapatach - nie działają jego usługi, a linia produkcyjna została wstrzymana.Od kilku dni osoby pragnące prześledzić swoje aktywności w apce mobilnej Garmin Connect nie mogą tego zrobić. Oczom użytkowników zegarków sportowych, nawigacji pieszych i rowerowych Garmina ukazuje się komunikat o treści:Dosłownie wczoraj dołączyła do tego dłuższa informacja w języku angielskim:Jeśli znacie mowę Shakespeare'a i przeczytaliście powyższą wiadomość, wiecie już, że nawet pomoc techniczna firmy Garmin nie działa. Tajwańskie media donoszą, że za sprawą ataku typu ransomware stanęła produkcja firmy, a także cała sieć dystrybucyjna. Przedstawiciele firmy Garmin nie podali oficjalnych przyczyn wielkiej awarii - poznamy je zapewne dopiero wtedy, gdy wszystko wróci na właściwe tory.Zegarki i nawigacje Garmina działają poprawnie. Ba, synchronizują nawet dane z aplikacją, ale tylko do pewnego stopnia. Kroki są zliczane, jednakże treningi na podstawie GPS nie są prezentowane. Niektórzy użytkownicy darmowej usługi Garmin Connect podają, że stracili swoje dane historyczne. Jeśli nie synchronizowali ich automatycznie do innych usług, to... mają poważny kłopot. Nie działa także Garmin Pay, czyli system płatności bezdotykowych, których dokonywać można poprzez wybrane urządzenia tej marki.Wygląda na to, że cyberprzestępcy mogli w efekcie włamania uzyskać dostęp do danych użytkowników i je wykraść. Nie są to na szczęście dane wrażliwe - w chmurze przechowywane są głównie informacje związane z treningami. Na wszelki wypadek wartało będzie jednak zmienić swoje hasło do usługi Garmina i wszystkich innych usług, w których korzystaliście z identycznych lub podobnych danych logowania.Na szczęście wszystkie dane związane z Garmin Pay nie są najpewniej przedmiotem ataku. Przechowywane są według zapewnień firmy lokalnie, na urządzeniu, a nie w chmurze. Uf.Tego niestety nie wiemy, a producent nie dzieli się informacjami na ten temat. Awaria trwa już kilka dni i sytuacja wcale nie ulega poprawie. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i czekać aż Garmin upora się w końcu z atakiem. Trzymamy kciuki.Źródło: Garmin, mat. własny