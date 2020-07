Google rzekomo śledzi jak często używasz inne aplikacje

Źródło: Google

Od 2014 roku interfejs API używany jest przez programistów Google i Androida upoważnionych przez producentów OEM lub użytkowników Androida. Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do podstawowych danych o korzystaniu z aplikacji w celu analizowania i ulepszania usług.

Zgodnie z raportem The Information, gigant z Moutain View zaopatrzony jest w wewnętrzny program nazwany „Android Lockbox".(częstotliwość ich uruchamiania, czas działania). Usługa została zakotwiczona w „Google Mobile Services".Nie wiadomo o wszystkich programach śledzonych przez Google.Jest jeszcze jeden szkopuł – zarzuty te pojawiają się akurat w momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych toczą się dziesiątki dochodzeń antymonopolowych przeciw koncernowi. Kolejne kontrowersje z pewnością nie pomagają firmie.Redakcja portalu The Verge skontaktowała się z rzecznikiem prasowym Google i otrzymała następującą odpowiedź:Wszystko odbywać się ma w sposób anonimowy. Dosyć przykrą prawdą jest to, że musimy w to uwierzyć na słowo… lub przestać korzystać z usług Google.