BlackRock - groźny trojan kradnie dane z setek aplikacji na Androida

Analitycy ThreatFabric wykryli nowy szczep złośliwego oprogramowania o nazwie BlackRock. Jest to trojan bankowy korzystający z kodu nieistniejących szkodników - Xerxesa oraz LokiBot. Aplikacje na Androida atakowane przez trojana obejmują aplikacje bankowe, randkowe, media społecznościowe i komunikatory internetowe.



Analitycywykryli nowy szczep złośliwego oprogramowania o nazwie. Jest to trojan bankowy korzystający z kodu nieistniejących szkodników - Xerxesa oraz LokiBot. Aplikacje na Androida atakowane przez trojana obejmują aplikacje bankowe, randkowe, media społecznościowe i komunikatory internetowe.Trojany bankowe zawsze ewoluują wraz z systemami operacyjnymi, które próbują zainfekować. Cyberprzestępcy często omijają platformy z aplikacjami - Google Play oraz AppStore i starają się dystrybuować malware w nieoficjalnych sklepach lub na podejrzanych stronach internetowych. Za każdym razem, kiedy pojawia się nowa wersja Androida, złośliwe oprogramowanie przestaje działać. W związku z tym napastnicy muszą tworzyć kolejne odmiany malware’u, najczęściej bazując na starszym kodzie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku trojana BlackRock. To najnowszy wariant, ale jego fundamenty są oparte na kodzie złośliwych aplikacji, które pojawiły się w przeciągu ostatnich czterech lat.