Rosyjscy hakerzy chcieli ukraść badania dotyczące koronawirusa

Tak twierdzi USA.





fot. Hyttalo Souza - Unsplash.com

Nie wiadomo czy informacje zostały naruszone





– przekazali urzędnicy zajmujący się bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, ich ataki nie ograniczają się jedynie do USA. Atakowane przez hakerów są także placówki znajdujące się w Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego przekazała, iż w tym wypadku mamy do czynienia z działaniem dobrze znanej grupy APT29, który określana jest również jako „The Dukes” lub „CozyBear”.Przez cały 2020 rok, APT29 miało atakować różne organizacje zaangażowane w rozwój szczepionek na COVID-19. Najpewniej chodziło o kradzież informacji oraz własności intelektualnej związanej z opracowywaniem oraz testowaniem wspomnianych rozwiązań. Grupa APT29 była w stanie infiltrować systemy przeprowadzając skanowanie podatności na wybranych adresach IP należących do organizacji badawczych. Hakerzy odnieśli również sukces w stosowaniu metod typu spear-phishing, które zakładają atak na konkretne osoby lub działy badawcze poprzez spersonalizowane wiadomości elektroniczne. APT29 wykorzystywało tego typu metody doObecnie nie wiadomo czy grupa APT29 odniosła sukces czy też większość informacji pozostała w stanie nienaruszonym. Wyścig na stworzenie skutecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi trwa na całym świecie, a same próby hakowania oraz atakowanie konkretnych domen nie są niczym nowym.. Sytuacja może znacznie utrudnić wysiłki oraz nowe odkrycia naukowców w związku z samą pandemią.Eksperci przewidują, iż minie jeszcze niemalże rok zanim szczepionka będzie gotowa do użytku oraz masowej produkcji.Sprawa pozostaje więc cały czas rozwojowa.Źródło: DT / fot. Arget - Unsplash