Operation Venetic: zhakowano "bezpieczne" smartfony setek przestępców w Europie

Bezpieczne smartfony firmy EncroChat, mające gwarantować najwyższy stopień anonimowości, zawiodły swoich użytkowników. Zorganizowana akcja policji w kilku krajach europejskich, koordynowana przez francuskie służby specjalne pod kryptonimem, doprowadziła do zatrzymania setek groźnych przestępców, którzy korzystając z urządzeń czuli się zupełnie bezkarni. O sprawie informuje serwis Motherboard, z którym skontaktowali się... znajomi osób ujętych przez organy ścigania.Sprzęt sprzedawany przez firmę EncroChat i jej pośredników (także na terenie Polski) miał dawać gwarancję prywatności, anonimowości i uniemożliwiać prowadzenie biznesów bez ryzyka nasłuchu ze strony podmiotów trzecich. Wszystkie smartfony pozbawiane były modułów GPS, mikrofonów (!), a także kamer. System operacyjny (Android OS lub EncroChat OS) był w nich konfigurowany w taki sposób, aby zapewniać pełnię cyfrowego bezpieczeństwa. Szyfrowanie E2EE, funkcja zdalnego kasowania danych z urządzeń - jednym słowem: forteca "nie do zdobycia". To nie wystarczyło.UK National Crime Agency podaje, że z usług EncroChat korzystało nawet 60 000 osób. Wiele z tych osób żyło na bakier z prawem, koordynując za pomocą rzeczonych smartfonów działania przestępcze. Francuskie służby specjalne w niewyjaśniony jak dotąd sposób przejęły jeden z serwerów EncroChat, za pomocą którego firma udostępniała aktualizacje oprogramowania. Dzięki temu udało się wgrać na urządzenia aktualizację, która pozwoliła uzyskać wgląd w wymieniane na platformie wiadomości. Na podsłuchu znaleźli się wszyscy klienci firmy, nie tylko przestępcy.Służby specjalne weszły w posiadanie ponad 100 milionów wiadomości obywateli m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii i Szwecji. Dzięki temu błyskawicznie namierzono setki kryminalistów, przyczyniając się tym samym do ich aresztowania w całej Europie.Z usług firmy EncroChat korzystały rzecz jasna także osoby uczciwe, które chciały po prostu chronić swoją prywatność. Serwis Motherboard donosi jednak, że podmiot ten reklamował się często na forach dla przestępców w dark webie, wspierając tym samym świadomie działania sprzeczne z prawem. Na chwilę obecną EncroChat zakończył działalność i nie wydaje się, aby do niej powrócił. Na rynku nie brakuje jednak usługodawców oferujących konsumentom zbliżone produkty.Pełną historię na temat sprawy przeczytacie tutaj , oczywiście w języku angielskim. To długa, ale ciekawa lektura.Źródło: Motherboard, zdj. tyt. YouTube