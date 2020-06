Oszuści podszywają się pod Allegro - jak nie dać się nabrać?

Klikajcie ostrożnie.





Oszustwo na Allegro

Treść strony z malware. | Źródło: CERT Polska

Na przestrzeni ostatnich dni w polskiej części internetu wzrosła aktywność cyberprzestępców. Oszustwo związane z nowym regulaminem Facebooka , o którym pisaliśmy dwa dni temu dalej stanowi realne zagrożenie, a teraz dołączyło do niego kolejne. Tym razem złodzieje danych za cel obrali sobie osoby zainteresowane zakupami na Allegro. O niebezpieczeństwie ostrzega CERT Polska.Przestępcy postanowili wykorzystać wizerunek najpopularniejszej polskiej platformy sprzedażowej do tego, aby nakłaniać internautów korzystających ze smartfonów z systemem Android do pobierania szkodliwej aplikacji. Oszuści podszywają się w SMSach pod Allegro, zachęcając zawartym we wiadomości hiperłączem do pobrania aplikacji mobilnej tego serwisu. Tak naprawdę program jest groźnym trojanem.Odbiorcy SMSów kierowani są pod adres internetowy allegroapk(.)net, który nie ma niczego wspólnego z Allegro. Pod rzeczonym adresem znajdują się linki do pobrania aplikacji będącej malware o nazwie Cerberus. Po zainstalowaniu apki smartfon zostaje zainfekowany, a napastnicy uzyskują pełen dostęp do zapisanych w urządzeniu kontaktów, wiadomości, zapisanych danych kart płatniczych, a także zyskują możliwość zdalnego wykonywania połączeń telefonicznych.Jeśli kiedykolwiek dostaniecie podejrzaną wiadomość, pamiętajcie, aby nie klikać w żadne podejrzane linki. Jeśli to tylko możliwe, z poziomu smartfonu zgłoście ją jako SPAM, a przy okazji złóżcie osobne zgłoszenie na witrynie CERT Źródło: CERT Polska