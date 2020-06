Mail z nowym regulaminem Facebooka? Nie klikaj, bo stracisz dane

Ostrzegamy.





Nowy regulamin polityki prywatności Facebooka - uważaj na oszustów

Wiadomość od oszustów podszywających się pod Facebooka. | Źródło: CERT Polska

Popularne oszustwo na Facebooku powraca w zmodyfikowanej formie. Już po raz kolejny chodzi o akceptację rzekomego "nowego regulaminu usługi", który trzeba zaakceptować, aby nie utracić zdjęć i innych publikowanych przez siebie treści. O wzmożonej aktywności cyberprzestępców informuje CERT Polska, zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci.Niebezpieczeństwa należy wypatrywać tym razem nie w obrębie serwisu społecznościowego, a na swojej skrzynce mailowej. Oszuści wykorzystują pocztę elektroniczną do rozsyłania korespondencji wzywającej do akceptacji regulaminu w terminie do 20 czerwca 2020 roku, pod rygorem utraty swojego konta.Klikając na przycisk "Zaakceptuj regulamin" ryzykujecie tak naprawdę pobraniem i zainstalowaniem na swoim smartfonie szkodliwego oprogramowania o nazwie. Dzięki niemu przestępcy uzyskają pełny dostęp do zawartości urządzenia - pełnej listy kontaktów, danych kart płatniczych, treści SMSów i MMSów. Co więcej, oszuści będą mogli łączyć się zdalnie z numerami premium, jeśli te nie zostały oczywiście zablokowane.W swoim poście CERT Polska wzywa do zgłaszania podobnych, podejrzanych incydentów na dedykowanej witrynie internetowej, znajdującej się pod adresem. Miejcie się na baczności i reagujcie!Źródło: CERT