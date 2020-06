Korzystasz z Paczkomatów? Uważaj na tę metodę oszustów

Przestępcy w akcji.





Oszuści podszywają się pod InPost

Uwaga !! Ostrzegamy przed dobrze przygotowanym atakiem wykorzystującym wizerunek @PaczkomatyPL Cybeprzestępcy rozsyłają SMSy nakłaniające do instalacji #malware #Cerberus (Android). Podajcie dalej! pic.twitter.com/vtkA0E6ijw — CERT Polska (@CERT_Polska) June 2, 2020

CERT Polska ostrzega Polaków korzystających z Paczkomatów InPostu przed nowym atakiem cyberprzestępców. Złodzieje wykorzystują wiadomości SMS do nakłaniania konsumentów do instalowania malware. Szkodliwe oprogramowanie to Cerberus , jedno z największych zagrożeń dla smartfonów z systemem operacyjnym Android.W wiadomości tekstowej wysyłanej przez przestępców widnieje zachęta do zainstalowania "nowej aplikacji", w której rzekomo znaleźć można kod odbioru przesyłki. Rzut oka na hiperłącze pokazuje, że wygląda ono podejrzanie i kieruje do witryny appinp0st(kropka)com. Przypominamy, aby zawszew wiadomościach. Jeśli cokolwiek budzi Wasze podejrzenia, nigdy w nie nie klikajcie.Treść SMS od przestępców podszywających się pod InPost. | Źródło: CERT PolskaPo przejściu pod wskazany adres ukazuje się kiepsko spreparowana strona z logotypem InPostu, z komunikatem wzywającym do pobrania i instalacji szkodliwego programu. Ściągnięcie i rozpakowanie pliku .apk na smartfonie wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu groźnego trojana.Spreparowana przez przestępców strona InPostu. | Źródło: CERT PolskaCERT Polska to zespół powołany w 1996 roku do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci. Warto obserwować profil organizacji w serwisie Twitter, gdzie regularnie publikowane są ostrzeżenia przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie.Źródło: CERT Polska, zdj. tyt. Canva Pro