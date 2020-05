Tania linia lotnicza ofiarą cyberataku, wyciekły dane 9 milionów klientów

Poważny wyciek danych u operatora tanich linii lotniczych.





Zawieszenie lotów przez większość linii lotniczych spowodowane globalną pandemią koronawirusa nie oznacza, że firmy te nie są na celowniku hakerów.Zarząd brytyjskiej liniipoinformował, że 19 maja doszło do. Firma zapewnia, że podjęła natychmiastowe kroki mające na celu ograniczenie do minimum skutków zaistniałego incydentu. easyJet zaangażował m.in do zbadania problemu czołowych ekspertów od kryminalistyki.W czasie dochodzenia wykryto, że hakerzy weszli też w posiadanienależących do klientów linii lotniczej. easyJet do 26 maja skontaktuje się ze wszystkimi poszkodowanymi pasażerami.Wprawdzie nie wiadomo jak doszło do naruszenia danych, aczkolwiek linia lotnicza zabezpieczyła nieautoryzowany dostęp i zgłosiła incydent do Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i ICO. Chociaż easyJet nie ma dowodów na to, że dane zostały wykorzystane w niewłaściwy sposób, zwraca jednak uwagę, by pasażerowie byli czujni wobec komunikatów pochodzących z easyJet lub easyJet Holidays.