Oszuści próbują wyłudzić dane logowania do Office 365 wykorzystując popularność Microsoft Teams

Kolejna kampania oszustów.





Przestępcy wysyłali do potencjalnych ofiar e-maile ze sklonowanymi zdjęciami pochodzącymi z automatycznych powiadomień Microsoft Teams. Celem ataku było uzyskanie haseł i loginów do usługi



Grupa Abnormal Security, która wykryła atak, szacuje, że fałszywe e-maile trafiły od 15.000 do 50.000 skrzynek. Kampania phishingowa wymierzona przeciwko użytkownikom Microsoft Teams jest bardziej niebezpieczna od standardowych akcji. Osoby korzystające z systemów do komunikacji i współpracy są zalewani informacjami pochodzącymi od przyjaciół, członków rodziny czy współpracowników. W rezultacie bardzo często ignorują różnego rodzaju komunikaty. Tym co dodatkowo wyróżnia ten atak, jest klonowanie alertów Microsoft Teams. Do tej pory w przypadku podobnych incydentów oszuści posługiwali się własnoręcznie tworzonymi grafikami i treściami, które zazwyczaj zawierały literówki i błędy gramatyczne.



Przestępcy wysyłali do potencjalnych ofiar e-maile ze sklonowanymi zdjęciami pochodzącymi z automatycznych powiadomień. Celem ataku było uzyskanie haseł i loginów do usługi Office 365 . Zainteresowanie tą platformą nie jest przypadkowe. W ostatnim czasie Microsoft Teams bije rekordy popularności. Microsoft poinformował, że 30 marca z tego narzędzia korzystało 75 milionów osób - o 70 proc. więcej niż 19 marca, kiedy korzystało 44 miliony użytkowników.Grupa Abnormal Security, która wykryła atak, szacuje, że fałszywe e-maile trafiły. Kampania phishingowa wymierzona przeciwko użytkownikom Microsoft Teams jest bardziej niebezpieczna od standardowych akcji. Osoby korzystające z systemów do komunikacji i współpracy są zalewani informacjami pochodzącymi od przyjaciół, członków rodziny czy współpracowników. W rezultacie bardzo często ignorują różnego rodzaju komunikaty. Tym co dodatkowo wyróżnia ten atak, jest klonowanie alertów Microsoft Teams. Do tej pory w przypadku podobnych incydentów oszuści posługiwali się własnoręcznie tworzonymi grafikami i treściami, które zazwyczaj zawierały literówki i błędy gramatyczne.