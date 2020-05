Koniec spamu w SMS'ach? Nadchodzi Verified SMS

Nowość na Androidzie.



Sprzątanie internetu niedługo obejmie także urządzenia mobilne i kluczowy dla nich kanał komunikacji - wiadomości SMS. Google pracuje nad nową funkcją Verified SMS (vSMS) dla systemu Android, która zweryfikuje wiarygodność nadawcy. Jednym z lokalnych partnerów giganta w tym projekcie jest polska firma SMSAPI.



Z roku na rok, stosowanie dobrych praktyk przez dostawców masowych SMS-ów coraz bardziej utrudnia oszustom rozsyłanie fałszywych wiadomości. Niebawem również odbiorcom będzie łatwiej je rozpoznawać. Nad odpowiednią technologią pracuje już Google.



Jak działa Verified SMS?

W świecie nowych technologii rozwiązania z jednego obszaru łatwo jest przenosić w inny wykorzystując utrwalone przyzwyczajenia użytkowników. Google w nowej funkcji postanowił zatem wykorzystać symbol niebieskiej odznaki przy nazwie nadawcy, jakiej używają serwisy społecznościowe, takie jak Twitter czy Instagram. Pozwala to odróżnić oryginalne profile firm i znanych osób od nieoficjalnych kont fanowskich.



Sprzątanie internetu niedługo obejmie także urządzenia mobilne i kluczowy dla nich kanał komunikacji - wiadomości SMS. Google pracuje nad nową funkcjądla systemu Android, która zweryfikuje wiarygodność nadawcy. Jednym z lokalnych partnerów giganta w tym projekcie jest polska firmaZ roku na rok, stosowanie dobrych praktyk przez dostawców masowych SMS-ów coraz bardziej utrudnia oszustom rozsyłanie fałszywych wiadomości. Niebawem również odbiorcom będzie łatwiej je rozpoznawać. Nad odpowiednią technologią pracuje już Google.W świecie nowych technologii rozwiązania z jednego obszaru łatwo jest przenosić w inny wykorzystując utrwalone przyzwyczajenia użytkowników. Google w nowej funkcji postanowił zatem wykorzystać symbol niebieskiej odznaki przy nazwie nadawcy, jakiej używają serwisy społecznościowe, takie jak Twitter czy Instagram. Pozwala to odróżnić oryginalne profile firm i znanych osób od nieoficjalnych kont fanowskich.