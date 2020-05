Z Politechniki Warszawskiej wyciekły dane studentów i ich oceny

Mamy złe wieści dla studentów.





e-maile

nazwiska

numery indeksów

numery telefonów

daty urodzenia

informacje o miejscu zamieszkania

informacje o ocenach, dniu ich wystawienia oraz wykładowcy, które je wystawił

treści wiadomości przesyłanych w systemie

adresy IP logowań

Fragment pliku z danymi studentów Politechniki Warszawskiej. | Źródło: Niebezpiecznik.pl

Politechnika Warszawska zaliczyła właśnie niemałą wpadkę związaną z bezpieczeństwem danych swoich studentów. Okazuje się, że w sieci znaleźć można plik SQL o rozmiarze, bagatela, 2,8 GB, w którym znajdują się informacje dotyczące uczniów stołecznej szkoły wyższej. O sprawie donosi serwis Niebezpiecznik.pl.Za źródło pliku wskazuje się system edukacji na odległość OKNO. Informator serwisu źródłowego podaje, że OKNO jest systemem znacznie starszym niż RODO i, aby dostosować go do nowych wymogów ochrony prywatności. Dane w pliku SQL są niestety bardzo kompleksowe i zawierać mają studenckie:Niebezpiecznik.pl podaje, że w pliku znaleźć można ok. 2,8 tys. adresów e-mail, którychna Politechnice Warszawskiej. Wskazują na to daty ich urodzenia.Politechnika Warszawska została poinformowana o wycieku, jednak do tej pory nie opublikowała żadnego komunikatu w odniesieniu do zaistniałej sytuacji.Źródło: Niebezpiecznik.pl