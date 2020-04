Cyberatak na konta użytkowników Nintendo

Niemiła niespodzianka spotkała właścicieli konsol Nintendo.





„Jesteśmy świadomi doniesień o nieautoryzowanym dostępie do niektórych kont Nintendo i badamy sytuację. W międzyczasie zalecamy użytkownikom włączenie weryfikacji dwuetapowej dla konta Nintendo”.

Użytkownicypadli w ostatnich dniach ofiarą. Część z nich zauważyła nieautoryzowane logowania na ich konta, inni w ogóle utracili do nich dostęp.Jak do tej pory nie udało się wykryć napastników, trudno też znaleźć jakiekolwiek korelacje pomiędzy zaatakowanymi właścicielami konsol Nintendo. Informacje o zaistniałych incydentach pojawiły się na oficjalnym profilu Nintendo Japan Support na Twitterze. Natomiast producent ograniczył się do wydania krótkiego oświadczenie dla Video Games Chronicle (VGC).- czytamy na stronach VGC.Mariusz Politowicz z firmy Marken dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce doradza wszystkim użytkownikom Nintendo Switch, aby. Dotyczy to też osób nie mających do tej pory problemów ze swoim kontem. Niezbędne jest też, które utrudnia osobom trzecim dostęp do konta, nawet jeśli dane uwierzytelniające zostały ujawnione w wyniku naruszenia bezpieczeństwa.Brak informacji na temat napastników i wektora ataku dodatkowo pogłębia problem. Poza tym Nintendo nabrało wody w usta, co stawia producenta w niezbyt dobrym świetle.Źródło: Bitdefender / Foto. Nintendo