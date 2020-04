Polski dostawca prądu i gazu dał plamę. Polacy muszą unieważniać dowody

Sprawdź czy problem cię dotyczy.





Komunikat o wycieku danych na stronie internetowej Fortum. | Źródło: Instalki.pl

"W ubiegłym tygodniu doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych klientów Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Dane dotyczą zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego. Obejmują one m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL i numer dowodu osobistego. Dostęp do danych został niezwłocznie zablokowany i rozpoczęliśmy wewnętrzne dochodzenie. O wycieku powiadomiliśmy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jesteśmy gotowi do współpracy z władzami, aby w pełni wyjaśnić tę sprawę. Klientów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwe próby nieuprawnionego użycia danych. Przepraszamy naszych Klientów za wszelkie niedogodności. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod specjalnym numerem telefonu 690 678 130 lub adresem e- mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

"Wyciek nastąpił z serwera jednego z naszych dostawców. Na serwerze była przechowywana baza danych klientów Fortum Marketing and Sales. Natychmiast po uzyskaniu informacji o możliwości wycieku, zablokowaliśmy dostęp do danych. Pracujemy nad poprawieniem usługi a dostawca w pełni wyraża gotowość do współpracy z nami, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja."

W Polsce miał miejsce kolejny sporych rozmiarów wyciek danych. Tym razem baza opiewa na. Fortum jest firmą zawierającą z Polakami umowy na dostawy ciepła, energii elektrycznej i gazu - zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. W sieci znalazły się dane klientów Fortum Marketing and Sales mających umowy związanej z energią elektryczną i gazem.Za odkrycie odpowiada Bob Diachenko, który poinformował, iż 16 kwietnia natrafił w sieci na publicznie dostępny i niezabezpieczony klaster Elastricsearch, w skład którego wchodziło łącznie. Wśród nich można było znaleźć imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, numery PESEL, a także szczegółowe informacje o umowach - na czele z numerami, a nawet rocznym poborem energii. Diachenko podawał wtedy, że wyciek mógł dotyczyć wszystkich klientów, co okazało się nieprawdą.Okazało się także, że przedmiotem wycieków padły także numery dowodów osobistych, o czym poinformowało Fortum w oświadczeniu publikowanym wczoraj na swojej stronie. Oświadczenie opublikowano dopiero po nagłośnieniu sprawy przez pierwsze media.", czytamy w komunikacie.Niestety, jeśli byliście klientami,. W obliczu nadciągających wielkimi krokami wyborów korespondencyjnych niepokojący jest także wyciek danych PESEL, które będą najpewniej jedynym identyfikatorem każdej osoby głosującej.W oświadczeniu nadesłanym do serwisu Niebezpiecznik.pl, rzecznik prasowy Fortum Jacek Ławrecki opisuje sprawę:Źródło: Niebezpiecznik.pl