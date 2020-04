Google nareszcie rozprawia się z niejasnymi opłatami w aplikacjach na Androida

Czas na potrzebne zmiany w polityce firmy.





W Google Play można znaleźć przeróżne aplikacje. Jedne są całkowicie darmowe, inne należy zakupić, a z jeszcze innych można korzystać po wykupieniu subskrypcji. Niestety, wśród tych ostatnich nie brakuje takich, które celowo wprowadzają użytkowników w błąd, sprawiając, że ci płacą za coś, czego wcale nie chcą, często nieświadomie. Na szczęście, Google w końcu ustala zasady, które powinny doprowadzić do zniknięcia omówionych praktyk.Zgodnie z nową polityką Google, aplikacje udostępniane w Google Play. Dotychczas nietrudno było natrafić na aplikacje, które umieszczały istotne informacje dotyczące płatności w mniej widocznych miejscach, niejednokrotnie naciągając użytkowników na zawarcie umowy. Zdarzało się chociażby, że aplikacje nie informowały, iż po darmowym okresie próbnym wspomniane płatności będą pobierane automatycznie. Tymczasem, wiele osób nawet nie zdawało sobie sprawy z tego, że dezinstalacja programu nie oznaczała anulowania subskrypcji. To umożliwia zakładka Moje subskrypcje w Google Play.Od teraz Google wymaga, aby deweloperzy wyraźnie informowali, czy subskrypcja wymagana jest do korzystania z wszystkich elementów aplikacji, jaki jest jej koszt, jak często w jej ramach pobierane są opłaty oraz. Poza tym, jeśli subskrypcja nie jest konieczna, by korzystać z programu, ten powinien umożliwiać odrzucenie oferty.Google stwierdza też w swojej nowej polityce, że aplikacje proponujące darmowe okresy próbne i oferty wstępne powinny jasno określać, jak długo te będą trwać, ile będą kosztować, co będą obejmować, kiedy przekształcą się w płatną subskrypcję i jak użytkownik może zrezygnować z oferty, jeśli nie chce skorzystać z subskrypcji. Firma zaprezentowała to na poniższym przykładzie., aby dostosować już istniejące aplikacje do nowych zasad. Natomiast, tych zasad od samego początku będą musiały przestrzegać aplikacje, które przed wspomnianą datą zadebiutują w Google Play.Co ważne, zmiany wprowadzają zobowiązania nie tylko wobec twórców aplikacji, ale również samego Google. Firma deklaruje, że od teraz będzie wysyłać użytkownikom przypomnienia o zbliżającym się zakończeniu darmowego próbnego czy też odnowieniu subskrypcji, w formie wiadomości e-mail. Aktywni subskrybenci mają też być informowani o tym, że odinstalowanie aplikacji nie jest równoznaczne z anulowaniem subskrypcji.Nowa polityka Google powinna zdecydowanie poprawić jakość aplikacji dostępnych w Google Play. Dzięki niej trudniej będzie trafić w sklepie na takie programy, które powstały po to, by naciągać użytkowników i wykorzystywać ich nieświadomość.Źródło: Google