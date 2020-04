Którą maseczkę wybrać? Tanią z Żabki, drogą od Poczty Polskiej, a może...

Tańsza maseczka nie musi być bardziej opłacalna.





Maseczka ochronna wielorazowego użytku / Źródło: Poczta Polska

"Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju najpóźniej 20 kwietnia. Produkt będzie można także kupić w sklepie internetowym w paczkach po 5 sztuk, cena za komplet wynosi 49,95 zł"

Maseczki w Żabce

Maseczki z AliExpress

Największy samolot świata, Antonow An-225 Mrija, wylądował wczoraj w Polsce , a na jego pokładzie, pośród innych akcesoriów medycznych, znalazło się m.in. 7 milionów maseczek ochronnych, które polski rząd zakupił w Chinach. Obowiązujący od 16 kwietnia w Polsce obowiązekw przestrzeni publicznej skłoni wielu Polaków do zakupienia specjalnych maseczek. Ich ceny w naszym kraju są diametralnie różne - jedne z droższych kupić można w placówkach... Poczty Polskiej, spółki należącej do skarbu państwa. Na szczęście są tańsze alternatywy.Cena jednej maseczki ochronnej w placówkach Poczty Polskiej, wyprodukowanej przez Prakt Practical Equipment i wykonanej z tkaniny Medico (spełniającej wymagania norm PN-P-84525:1998 i PN-EN ISO 13688:2013–12), wynosi, czytamy w komunikacie prasowym.W dużo niższej cenie nabyć można maseczki zgodne z normą, w sklepach. W ponad 6000 sklepach tej sieci od 15 kwietnia, czyli od dzisiaj, dostępnych będzie łącznie ok. 8 milionów maseczek jednorazowych. Jeśli towar wyczerpie się - bez obaw. Firma zapowiedziała już dostawę w kolejnym tygodniu. Przedstawiciele popularnej franczyzy podają, że sprzedają maseczki bez marży. Tam za maseczkę należy zapłacić jedynie- trzeba jednak pamiętać, że jednorazowy zakup nie może przekraczać 10 sztuk. Oznacza to, że za równowartość dwóch maseczek od państwowego operatora można kupić aż 12 maseczek z Żabki.Maseczki sprzedawane przez Pocztę Polską można używać ponownie po upraniu w temperaturze "do 95 stopni" - nic nie stoi na przeszkodzie, aby je prasować. Każdy powinien dokonać indywidualnej kalkulacji i zakupić to, czego zakup uznaje za opłacalny. Sumarycznie może się okazać, że dość powszechnie krytykowane za swoją cenę maseczki dystrybuowane przez placówki poczty okażą się tańsze. Ba, akcesoriów tych wcale nie trzeba kupować.Warto pamiętać o tym, że od jutra nie będzie obowiązku noszenia maseczek ochronnych, a zasłaniania ust i nosa. Jeśli nie chcecie kupować tego akcesorium, równie dobrze możecie sami je uszyć z kawałka materiału lub do osłony wykorzystać na przykład szalik.Alternatywnym źródłem zakupu masek może być popularny sklep AliExpress. Na chińskiej platformie handlowej dosłownie roi się od ofert i to w ilościach hurtowych. Ceny są bardzo zróżnicowane i zauważalnie spadają.Wśród ofert dominują jednorazowe, trójwarstwowe maseczki. Zamawiając pakiet 50 szt. za 1 maskę zapłacimy ok. 1,3 zł. Oczywiście to tylko przykładowa oferta, a jest ich naprawdę dużo i warto poszukać samemu, aby znaleźć najlepszą cenę.Niestety w przypadku masek z AliExpress pojawia się problem z dostawą. Niektórzy sprzedawcy deklarują, że towar wysyłany jest z Polski jednak praktyka pokazuje, że klienci czekają nawet 2 tygodnie na wysyłkę. Warto zatem uzbroić się w cierpliwość.