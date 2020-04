Zoom zaprasza do siebie byłego szefa bezpieczeństwa Facebooka. Dlaczego?

Firma nie może dłużej czekać.





Pomimo ogromnej popularności wśród firm, Zoom nie cieszy się obecnie zbyt dobrą passą. Z programu. Do tego wszystkiego można dołożyć także tajwański rząd ostrzegający obywateli przed korzystaniem z Zooma, jak również amerykańskie FBI, które poinformowało o wątpliwościach związanych z użytkowaniem programu. Twórcy Zooma zdają sobie sprawę z problemów z bezpieczeństwem oraz prywatnością i jak widać nie mają zamiaru dłużej czekać. Najpierw obiecywano, a tym razem osoby odpowiedzialne za Zoom zaprosiły do siebie byłego szefa bezpieczeństwa Facebooka.W celu odzyskania zaufania swoich użytkowników, firma Zoom Video Communications powołała radę doradczą do spraw bezpieczeństwa. Wśród niej znalazła się osoba, która w przeszłości była szefem bezpieczeństwa Facebooka – to Alex Stamos.Jak dowiedziały się media, Alex Stamos został zaproszony przez szefa Zooma, Erica Yuana, który zgłosił się do niego z. Bardzo możliwe, że w grę będzie wchodził również szczegółowy audyt, jednak nie zostało to oficjalnie potwierdzone.Na ten moment wiadomo jednak, iż prezes Zoom zaprosił Stamosa, aby pomógł on firmie ulepszyć działy bezpieczeństwa i te odpowiedzialne za prywatność jako konsultant. Wyraźnie zaznaczono jednak, że chodzi o konsultacje, a nie bezpośrednie zatrudnienie. Stamos między 2015 a 2018 rokiem pracował dal Facebooka. W przeszłości zajmował się on takżePóki co Zoom pozostaje jedną z najpopularniejszych aplikacji do wideokonferencji dla firm,. I to zapewne zbyt szybko się nie zmieni – nawet mimo ostatnich ostrzeżeń.Źródło: PhoneArena / zdjęcie otwierające: University of Stanford