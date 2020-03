Ten prosty "trik" ochroniłby 99,9% zhakowanych kont. Hakerzy go nienawidzą!

Lekcja Microsoftu.





Odpowiedź na problemy to weryfikacja wielkoskładnikowa

Aż 40% wszystkich kont zhakowano poprzez "password spraying" | Źródło: Microsoft

Powtarzalność haseł pomiędzy usługami to powód kolejnych 40% włamań | Źródło: Microsoft

Mamy 2020 rok, a wiele osób dalej wykorzystuje te same hasła w większości usług, z których korzysta. Ba, większość z nich zapewne nie słyszała o czymś takim jak "weryfikacja dwuskładnikowa" lub intencjonalnie nie stosuje jej jako dodatkowego zabezpieczenia. Tymczasem, firma Microsoft poinformowała właśnie, że 99,9% wszystkich kont, do których dostęp uzyskują hakerzy byłaby zupełnie bezpieczna, gdyby ich posiadacze korzystali z wieloskładnikowej autentykacji.W trakcie konferencji RSA związanej z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa, inżynierowie Microsoftu podali, że aż. Gigant z Redmond śledzi codziennie ponad 30 miliardów prób logowań, wykonywanych łącznie każdego miesiąca przez miliard różnych osób. Co miesiąc aż 0,5% z wszystkich monitorowanych kont pada ofiarą pomyślnego ataku, co w styczniu 2020 roku przełożyło się na liczbę 1,2 miliona włamań.Spośród wszystkich zhakowanych kont do użytku firmowego, zaledwie 11% miało włączoną weryfikację wieloskładnikową. W sytuacjach, w których udało się ją ominąć przeważnie zawodził człowiek padający ofiarą phishingu, traktowanego w przytaczanych statystykach jako oddzielny atak. Większość z wszystkich włamań udaje się za sprawą "password sprayingu", czyli zautomatyzowanym próbom logowania na różne konta za pomocą zestawu najczęściej używanych przez ludzkość haseł . Aż 40% wszystkich włamań na konta w styczniu udało się za sprawą tej metody.Równie popularnym sposobem ataku jest logowanie za pomocą haseł pochodzących z jakiegoś wycieku. Ze względu na powtarzalność haseł ustanawianych przez ludzi w obrębie różnych usług, cyberprzestępcy uzyskali dostęp do 40% pozostałych ujętych w styczniowej statystyce kont.Lee Walker z Microsoftu mówi, że. Często hasła firmowe stosowane są także do kont prywatnych, co stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa. W dobie szerokiej dostępności darmowych menadżerów haseł takie praktyki są niedopuszczalne.Walker powiedział też, że zdecydowana większość wykorzystujących powyższe metody, które mają miejsce w infrastrukturze kont Microsoftu, są przeprowadzane i są ukierunkowane na starsze starsze protokoły uwierzytelniania, takie jak SMTP, IMAP, POP i inne. Starsze protokoły uwierzytelniania nie obsługują rozwiązań MFA (autentykacji wieloskładnikowej), co czyni je idealnym celem dla hakerów.Microsoft ciągle powtarza firmom i użytkownikom indywidualnym, aby. Korzystanie z MFA - kluczy sprzętowych, SMSów, maili itp. - blokuje 99,9% wszystkich włamań na konta.Jeśli jakimś cudem nie korzystacie z MFA w swoich kontach, zróbcie to.Źródło: Microsoft