Sklep etuo.pl padł ofiarą ataku hakerskiego. Skradziono dane klientów

Klienci mają problem.





Sklep internetowyspecjalizujący się w akcesoriach do smartfonów, poinformował, że w dniu. Nieupoważniona osoba poprzez przełamanie istniejących zabezpieczeń uzyskała dostęp do serwera i skopiowała bazę danych zawierającą historię zamówień i dane osobowe klientów.Sklep informuje, że po wykryciu naruszenia niezwłocznie wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające przeprowadzenie podobnego ataku w przyszłości. Poinformowano również, że incydent jest wynikiem dobrze zaplanowanego, bardzo zaawansowanego i umyślnego ataku hakerskiego. Sprawa została zgłoszona do Wydziału do walki z Cyberprzestępczością przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Niestety, hakerzy zdobyli komplet informacji o klientach:Sklep ostrzega, że klienci, których dane wyciekły muszą liczyć się z możliwością otrzymywania niepożądanych wiadomości e-mail lub połączeń telefonicznych. Istnieje też ryzyko, że mimo szyfrowania danych do logowania, osoby nieuprawnione, pouzyskają dostęp do tych danych, a co za tym idzie poznają hasło do konta w sklepie etuo.pl.Osoby, które posiadały konto w sklepie powinny niezwłocznie zmienić hasło do innych usług jeżeli było ono używane w wielu miejscach.Źródło: etuo.pl