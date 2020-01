Najbogatszy człowiek świata został prawdopodobnie zhakowany przez WhatsApp

Technologia zawiodła.

Afera "National Enquirer"

Oznacza to, że mogło dojść do wycieku wielu wrażliwych danych, jednak The Guardian nie ma pojęcia jakie dane wykradziono i czy doszło do ich wykorzystania.W styczniu 2019 r. tabloid "National Enquirer" opublikował informacje o romansie Bezosa z reporterką Lauren Sanchez. Dziennikarze twierdzili, że pozyskali SMS'y oraz zdjęcia miliardera. Rodzą się zatem pytania, czy saudyjski książę miał coś wspólnego z upublicznieniem tych informacji.W kwietniu 2019 roku CEO Amazona wynajął konsultanta ds. bezpieczeństwa, który stwierdził, że Arabia Saudyjska miała dostęp do telefonu Jeffa Bezosa i pozyskiwała jego prywatne informacje.Mówi się również, że włamanie mogło mieć związek z zabójstwem saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Dziennik Washington Post (należący do Bezosa) współpracował z Saudyjczykiem oraz szczegółowo opisywał sprawę jego zabójstwa.Źródło: The Guardian