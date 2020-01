Służby ostrzegają: nie korzystaj z Windows 7, aby logować się do banku czy odbierać maile

Uparci twierdzą, że są bezpieczni.





Na dziś właśnie przypada ostatni dzień bezpłatnego wsparcia technicznego, jakim firma Microsoft do tej pory obejmowała debiutujący w 2009 roku system Windows 7. Osoby, które wciąż nie zdecydowały się na darmowe ulepszenie swojego OSu do Windowsa 10 i nie wybrały dla niego żadnej innej alternatywy muszą liczyć się z czyhającymi na nie potencjalnymi niebezpieczeństwami. Przed tymi ostrzega nie tylko gigant z Redmond, ale nawet służby specjalne.wystosowała brytyjska służba specjalna Government Communications Headquarters. Jej przedstawiciele mówią wprost:Brytyjscy eksperci ds. bezpieczeństwa technologicznego przestrzegają przed korzystaniem z tego systemu w sytuacji, w której jest on używany do bankowości elektronicznej oraz obsługi poczty e-mail. Głosom tym towarzyszy opinia wystawiona oprogramowaniu Microsoftu przez organizację rządową National Cyber Security Centre."NCSC zachęca ludzi korzystających z urządzeń z systemem Windows 7 do wybierania wciąż wspieranych systemów, które pozwolą im nadal otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa. Zachęcamy osoby korzystające z Windowsa 7 po upływie terminu zakończenia wsparcia do przeniesienia poufnych danych na urządzenia z aktualnym, bezpiecznym systemem.", czytamy.jest w środowisku użytkowników komputerów osobistych równie duże, jak zamiłowanie do Windowsa XP., w związku z czym dla wielu osób system ten był lekiem na całe "zło", które swego czasu zgotowała im Vista i jawił się niemalże jako system idealny. Przyzwyczajenia trudno jest zmienić. Obecnie z Windowsa 7 wciąż korzysta nawet ok. 26% użytkowników komputerów. Przy Windowsie XP obstaje ok. 1,3% PCtów.Pomimo ostrzeżeń kierowanych z różnych stron, użytkownicy Windowsa 7 uparcie obstający przy swoim ulubionym systemie twierdzą, że "oprogramowanie nie stanie się z dnia na dzień niebezpieczne". Wielu ekspertów ds. bezpieczeństwa zapewne polemizowałoby z tym stwierdzeniem.Jeśli pragniecie pozostać przy Windowsie 7, sprawdźcie najlepsze darmowe antywirusy na tę platformę . Przypominam, że systemowy antywirus o nazwie Microsoft Security Essentials od dziś również nie będzie wspierany.