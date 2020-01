Dziesiątki organizacji apelują do Google: "Zróbcie coś z bloatware na Androidzie"

Poważny problem.





Preinstalowane aplikacje na Androidzie to niekwestionowany wróg użytkowników. Sam na smartfonie posiadam co najmniej kilka usług, które chciałbym usunąć, ale… nie mogę. Programy potrafią nie tylko obciążać urządzenie, lecz jak się okazuje – również stanowić zagrożenie dla prywatności konsumentów. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele ponad 50 organizacji, którzy podpisali się pod listem otwartym do Google.Pismo dotyczy wspomnianego oprogramowania bloatware. Możemy w nim wyczytać, że, co pozwala im na ominięcie systemów kontroli pod kątem przyznawanych uprawnień. Tym samym część usług może bez problemu uzyskać dostęp do mikrofonu, kamery i lokalizacji bez wiedzy użytkowników.Grupa firm (w tym deweloperzy odpowiadający za wyszukiwarkę DuckDuckGo) domaga się pewnych drastycznych zmian.W liście otwartym znalazł się też wymóg pisemnego zapewnienia potwierdzającego, że preinstalowane apki przechodzą taką samą kontrolę jak inne usługi.Trudno to obecnie przewidzieć, lecz jeśli tak – użytkownicy byliby w siódmym niebie. Po drodze do konsumentów są jednak jeszcze pieniądze oraz magiczne słowo „biznes”.Źródło: Neowin